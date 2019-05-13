В России опять подорожали автомобили Porsche, причем сразу три модели

К стоимости спорткупе Porsche Cayman прикрутили дополнительные 46 000 — 56 500 рублей в зависимости от комплектаций. Отныне авто в младшей версии с двухлитровым мотором мощностью 300 л. с. обойдется в 4 180 000 «целковых».

Ценник на родстер Porsche Boxter потяжелел ровно на столько же. Так что теперь покупка «двухдверки» с открытым верхом выльется минимум в 4 251 000 «деревянных». А вот тем, что нацелился на «паркетник» Porsche Cayenne, повезло меньше: эта модель подорожал сразу на 72 000 — 150 000 рублей во всех комплектациях, кроме базовой, сообщает портал «Цена Авто». На его приобретение понадобится, как и прежде, от 4 999 000. Но кроссовер с мотором помощнее оценивается уже в 6 932 000 рублей.

Стоит отметить, что буквально в конце января бренд Porsche переоценил всю продуктовую линейку, добавив от 186 000 до 648 000 к прайс-листу. Правда, тогда это было связано с посленовогодним увеличением НДС. А чем объясняется сегодняшнее подорожание, производитель не рассказал. Но курс валют в этом вряд ли виновен, так как с тех пор он оставался стабильным.