Официально представленый Porsche Cayenne Coupe доедет до России

Porsche Cayenne третьего поколения дебютировал на автосалоне во Франкфурте осенью 2017 года. И уже с тех пор начали поговаривать о премиальном «паркетнике» в кузове с покатой крышей. Не так давно кросс-купе, немного прикрытое камуфляжем, попадало в объективы шпионских фотокамер.

Porsche Cayenne Coupe приводится в движение уже знакомым нам 340-сильным турбированным мотором объемом 3 л с максимальным крутящим моментом в 450 Нм. Этот двигатель помогает авто разменять первую сотню за 6 с.

Новинка в самой производительной версии Turbo оснащается четырехлитровым V8 с двумя турбинами мощностью 550 «лошадей» (770 Нм крутящего момента). С 0 до 100 км/ч купеобразный Cayenne разгоняется за 3,9 с («Кайену» с таким мотором в обычном кузове на это требуется 4,1 с).