Официально представленый Porsche Cayenne Coupe доедет до России

В Штутгарте состоялась премьера нового Porsche Cayenne Coupe. По техническим характеристикам автомобиль практически повторяет кроссовер в стандартном кузове, но превосходит его в динамике. Кроме угла наклона задних стоек, купеобразная новинка получила и некоторые другие отличительные черты.
Porsche Cayenne третьего поколения дебютировал на автосалоне во Франкфурте осенью 2017 года. И уже с тех пор начали поговаривать о премиальном «паркетнике» в кузове с покатой крышей. Не так давно кросс-купе, немного прикрытое камуфляжем, попадало в объективы шпионских фотокамер.
Porsche Cayenne Coupe приводится в движение уже знакомым нам 340-сильным турбированным мотором объемом 3 л с максимальным крутящим моментом в 450 Нм. Этот двигатель помогает авто разменять первую сотню за 6 с.
Новинка в самой производительной версии Turbo оснащается четырехлитровым V8 с двумя турбинами мощностью 550 «лошадей» (770 Нм крутящего момента). С 0 до 100 км/ч купеобразный Cayenne разгоняется за 3,9 с («Кайену» с таким мотором в обычном кузове на это требуется 4,1 с).
Cayenne Coupe во всех вариантах оборудован активным спойлером, в отличие от своего собрата в обычном кузове, имеющего эту деталь только в модификации Turbo. Еще в списке базового оснащения новинки указана панорамная крыша площадью более 2 кв. м. За дополнительные деньги вместе с 22-дюймовыми колесными дисками доступна облегченный карбоновый верх.
Кроме того, передняя кромка крыши опущена на 20 мм, а сам автомобиль стал шире на 18 мм за счет измененных дверных панелей. Наконец, место крепления регистрационных знаков опустилось с крышки багажника на бампер.
Porsche Cayenne Coupe уже доступен для заказа, в том числе и в России. До дилерских центров автомобиль доберется еще до конца мая. Ценник на кроссовер стартует от 5 877 000 рублей, а Cayenne Turbo Coupe обойдется в 11 013 000 «целковых».