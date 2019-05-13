Имеет ли право пассажир вмешиваться в разговор водителя и гаишника

Причина одна — такой пассажир является свидетелем, чьи права предусмотрены Административным кодексом. Свидетель имеет право не только присутствовать при рассмотрении дела о правонарушении, но и давать показания и пояснения. А в свою очередь страж порядка, как представитель стороны обвинения, обязан не только его выслушать, но и зафиксировать свидетельства в протоколе.

Иногда сотрудник ГИБДД, бессильный под натиском очередного правдолюба, уверяет, что законом предусмотрена «квалицированная помощь», поэтому он просит предъявить «защитника» документ, который дает тому право осуществлять юридическую консультацию.

На это водитель может сослаться на пункт 2 Статьи 45 Конституции РФ, который гласит: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». А закон совсем не запрещает любую юридическую консультацию в процессе оформления протокола о правонарушении. Даже если гаишник откажется общаться с грамотным пассажиром и будет игнорировать его аргументы, водителю ничто не помешает пдробно зафиксировать все сказанное в документе.