Имеет ли право пассажир вмешиваться в разговор водителя и гаишника

Зачастую во время разногласий между водителем и сотрудником ГИБДД в их прения вмешивается пассажир. Конечно же, он выступает на стороне нарушителя в качестве адвоката, и поэтому реакция стража порядка в большинстве случаев одна и та же: полицейский категорически отказывается с ним разговаривать. Законно это или нет, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Разумеется, если инспектор ДПС остановил подвыпившего водителя, а в его адвокаты с хамскими криками и угрозами набивается сразу вся компания нетрезвых дружков-пассажиров, то у полицейского будут все основания игнорировать подобную «юридическую помощь». Все неадекватные попытки защитить своего «безвинного» героя только накалят ситуацию и усугубят конфликт.
Другое дело, если, например, начинающему молодому водителю, психологически уязвимому и некомпетентному в юридических тонкостях, придет на помощь подкованный пассажир, который представит стражу порядка четкие формулировки и разумные аргументы. В такой ситуации у полицейского не найдется никакого законного права отказать в слове любому человеку со стороны водителя, независимо от степени родства и рода деятельсности.
Причина одна — такой пассажир является свидетелем, чьи права предусмотрены Административным кодексом. Свидетель имеет право не только присутствовать при рассмотрении дела о правонарушении, но и давать показания и пояснения. А в свою очередь страж порядка, как представитель стороны обвинения, обязан не только его выслушать, но и зафиксировать свидетельства в протоколе.
Иногда сотрудник ГИБДД, бессильный под натиском очередного правдолюба, уверяет, что законом предусмотрена «квалицированная помощь», поэтому он просит предъявить «защитника» документ, который дает тому право осуществлять юридическую консультацию.
На это водитель может сослаться на пункт 2 Статьи 45 Конституции РФ, который гласит: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». А закон совсем не запрещает любую юридическую консультацию в процессе оформления протокола о правонарушении. Даже если гаишник откажется общаться с грамотным пассажиром и будет игнорировать его аргументы, водителю ничто не помешает пдробно зафиксировать все сказанное в документе.