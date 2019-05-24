В России обновили ценники две модели KIA

Эти две модели уже дорожали в начале апреля на ту же сумму, что и сейчас. Ценник на «малыша» KIA Picanto увеличился на 10 000 рублей — независимо от комплектации. Так, хетчбэк в базовом варианте с 67-сильным мотором объемом 1 л, работающим в паре с пятискоростной МКП, отныне обойдется в 664 900 рублей. А покупка авто в топовой версии GT Line выльется в 969 900 «целковых». Такой автомобиль оснащен 1,2-литровым движком мощностью 84 л. с., сочетающимся с четырехдиапазонным «автоматом».

Прайс на флагманский KIA K900 раздулся сразу на добрые 100 000 «деревянных». Так что забрать от дилера «четырехдверку» в стартовой комплектации теперь можно за 3 169 900 рублей, а седан в топе станет ваши за 4 599 900. На вооружении модели два двигателя на 249 и 413 «лошадей», агрегатированных с восьмиступенчатой АКП и системой полного привода.

Стоит напомнить, что K900 — это тот же Quoris, сменивший поколение, а вместе с ним имя и силовую линейку. Производство авто для отечественных покупателей стартовало в январе этого года на калининградском «Автоторе», а в шоу-румы оно приехало в начале марта и с тех пор, повторимся, успело подорожать на 200 000 рублей.