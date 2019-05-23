KIA показала салон новейшего кроссовера для России

Пресс-служба компании KIA показала первые официальные изображения салона своего нового кроссовера, чьи продажи запланированы в том числе и в России. Премьера компактной новинки пройдет грядущим летом, а оно уже не за горами. Когда же ждать корейский «паркетник» в отечественных шоу-румах?
Глядя на селектор автоматической коробки передач грядущей новинки рынка, можно предположить, что дизайнеры KIA на эскизах представили автомобиль в максимальной комплектации. Такой новоиспеченный кроссовер оснастят «приборкой» с небольшим информационным экраном по центру. А главенствующую роль в композиции интерьера отвели как бы парящему над центральной консолью 10,25-дюймовому сенсорному экрану мультимедийной системы с навигацией.
Под ним разместилась пара воздуховодов, разделенная кнопкой «аварийки», а еще ниже — маленький монохромный дисплей и кнопки блока управления климатической установки. Кроме того, авто получит функцию запуска двигателя с кнопки, электронный стояночный тормоз и трехспицевый мультифункциональный руль.
Помимо прочего, бюджетный кроссовер сможет похвастать салонной подсветкой, получившей название Sound Mood Lighting. Такое освещение можно настраивать под настроение.
Стоит напомнить, что корейцы уже делились тизерами этого кроссовера, выросшего из концепткара KIA SP Signature, показав эффектную внешность с массивными бамперами, широкой радиаторной решеткой и узкой светодиодной оптикой.
Точная дата дебюта пока держится маркетологами бренда под семью замками. Первые продажи модели стартуют на родном корейском рынке во втором полугодии. А дальше авто распространится по другим странам, доберется и до России. Правда, только в 2020 году.