KIA показала салон новейшего кроссовера для России

Глядя на селектор автоматической коробки передач грядущей новинки рынка, можно предположить, что дизайнеры KIA на эскизах представили автомобиль в максимальной комплектации. Такой новоиспеченный кроссовер оснастят «приборкой» с небольшим информационным экраном по центру. А главенствующую роль в композиции интерьера отвели как бы парящему над центральной консолью 10,25-дюймовому сенсорному экрану мультимедийной системы с навигацией.

Под ним разместилась пара воздуховодов, разделенная кнопкой «аварийки», а еще ниже — маленький монохромный дисплей и кнопки блока управления климатической установки. Кроме того, авто получит функцию запуска двигателя с кнопки, электронный стояночный тормоз и трехспицевый мультифункциональный руль.