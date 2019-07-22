Кроссовер Audi SQ7 пережил рестайлинг

У Audi SQ7 изменилась форма бамперов, порогов и решетки радиатора. Так же освежился дизайн матричных фар и фонарей, а в салоне появились новомодные сенсорные панели.

Напомним, что под капотом SQ7 прячется четырехлитровый 435-сильный дизельный мотор с двумя турбокомпрессорами и стартер-генератором на 8 кВт (последний помогает водителю при разгоне), агрегатированный с 8-ступенчатой АКП. В итоге цифры ускорения этого болида до первой сотни впечатляют — 4,8 секунд. При этом максимальная скорость SQ7 ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч.