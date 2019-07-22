Кроссовер Audi SQ7 пережил рестайлинг

У Audi SQ7 изменилась форма бамперов, порогов и решетки радиатора. Так же освежился дизайн матричных фар и фонарей, а в салоне появились новомодные сенсорные панели.
Напомним, что под капотом SQ7 прячется четырехлитровый 435-сильный дизельный мотор с двумя турбокомпрессорами и стартер-генератором на 8 кВт (последний помогает водителю при разгоне), агрегатированный с 8-ступенчатой АКП. В итоге цифры ускорения этого болида до первой сотни впечатляют — 4,8 секунд. При этом максимальная скорость SQ7 ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч.
Что до остальной начинки, то в оснащение спортивной версии кроссовера из Ингольдштадта входят более мощные, нежели у стандартной версии, тормозные механизмы, пневмоподвеска и электромеханическая система стабилизации кренов кузова.
В Европе продажи Audi SQ7 TDI начнутся в сентябре. Ценник начинается от 94 900 евро. К нам автомобиль, повтормся, должен подъехать в следующем году.