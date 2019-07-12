Кроссовер Skoda Karoq и еще четыре бестселлера, которые приедут в Россию уже в этом году

Новый рамный внедорожник, компактные кроссоверы, стильный хэтч, и нашемарка с автоматической трансмиссией приезжают к нам уже во второй половине года. Все они будут играть в средней ценовой категории. Значит, будут доступны большинству покупателей.
Среди потенциальных автохитов, конечно же, кроссоверы. Этот сегмент рынка стабильно растет не первый год. Вот с него и начнем. Пожалуй, самая интересная новинка здесь — Skoda Karoq.
Skoda Karoq
Кроссоверу обеспечено повышенное внимание не только потому, что это наследник Yeti. Karoq имеет много общего с Volkswagen Tiguan, стабильно набирающему популярность. Отличий у чеха и немца немного. Скажем, у Karoq рычаги передней подвески (тут стоит Мак-Ферсон) не алюминиевые, а стальные. У переднеприводных версий сзади стоит упругая балка, а не многорычажная подвеска как у Tiguan. Плюс, чех чуть компактнее.
В Европе Karoq продают уже года два, к нам привезут только сейчас. Задержка связана с подготовкой к локализации модели: дабы не задирать цену, кроссовер решено не привозить из-за границы, а собирать в России, в Нижнем Новгороде.
Что касается комплектаций, то они будут известны ближе к осени. Однако мы не сомневаемся, что российским покупателям предложат как переднеприводные, так и полноприводные машины. В гамме силовых агрегатов, скорее всего, будет 1,5-литровый наддувный мотор мощностью 150 л. с. и дизель объемом 2 литра, такой же мощности. Оба работают с 7-ступенчатым роботом.
Еще одна знаковая и долгожданная новинка. С этим кроссовером марка Opel возвращается в Россию под покровительством Peugeot. Это означает, что многие технические решения Grandland X перенял у французов. Кроссовер построен на французской единой модульной платформе EMP2. На ней же делают Peugeot 308, 3008 и Citroen C5 Aircross. Хорошо это или плохо — покажет время, но в любом случае есть модель будет только переднеприводной. Российская сборка Grandland X позволяет надеяться на относительно доступный ценник.
Что касается силовых агрегатов, то их могут позаимствовать у 3008-ой модели — бензиновый наддувный мотор 1,6 л и 2-литровый дизель. Оба развивают 150 л. с.
Suzuki Jimny
Рамный внедорожник который выпускался с 1998 года и пережил два рестайлинга в 2005 и 2012 годах уходит на покой. К нам наконец-то везут четвертое поколение модели. Любителей бездорожья успокоим сразу: Jimny остался рамным всепролазой с неразрезными мостами. Только чуть уменьшился в размерах, укоротившись до 3480 мм.
Это и к лучшему. Если машинка вдруг застрянет, можно будет и на руках вытащить. Заметим также, что на смену древнему 1,3-литровому 85-сильному мотору пришел 1,5-литровый, мощностью 102 л. с.
Четвертое поколение «трешки» покажут уже 12 июля. Продажи стартуют летом. Сначала в салонах появится хэтчбек, а затем седан. Колесная база модели выросла с 2700 до 2725 мм. Остальные размерности хэтча и седана разняться.
Машину всегда ценили за острую управляемость и резвый характер. Сумели ли японцы его сохранить? Ведь вместо многорычажной задней подвески теперь упругая балка. Инженеры говорят, что справились с задачей. А еще модель получит полный привод.
Японцы решили оставить в моторной гамме атмосферники семейства Skyactiv-G объемом 1.5 и 2 литра. Первый, мощностью, 120 л. с. и второй, развивающий 150 лошадей. Вполне возможно, что немного позже привезут и новинку — бензиновый двигатель Skyactiv-X объемом 2 литра, мощность котрого пока держится в секрете.
LADA XRAY Cross с вариатором
АВТОВАЗ начал производство LADA XRAY Cross с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым бензиновым мотором HR-16 мощностью 114 л. с. разработки альянса Renault-Nissan.
Вазовцы не стали изобретать что то новое, а использовали готовый силовой агрегат, к тому же, хорошо знакомый нашим покупателям. Напомним, эта же связка двигателя и трансмиссии идет на Renault Kaptur, который собирают в Москве.