Кроссовер Skoda Karoq и еще четыре бестселлера, которые приедут в Россию уже в этом году

Среди потенциальных автохитов, конечно же, кроссоверы. Этот сегмент рынка стабильно растет не первый год. Вот с него и начнем. Пожалуй, самая интересная новинка здесь — Skoda Karoq.

Skoda Karoq

Кроссоверу обеспечено повышенное внимание не только потому, что это наследник Yeti. Karoq имеет много общего с Volkswagen Tiguan, стабильно набирающему популярность. Отличий у чеха и немца немного. Скажем, у Karoq рычаги передней подвески (тут стоит Мак-Ферсон) не алюминиевые, а стальные. У переднеприводных версий сзади стоит упругая балка, а не многорычажная подвеска как у Tiguan. Плюс, чех чуть компактнее.