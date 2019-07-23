Стартуют продажи кроссовера Brilliance V3 — конкурента Hyundai Creta

Новинка будет играть в одном классе с бестселлером рынка Hyundai Creta. Ведь согласно ОТТС (одобрение типа транспортного средства) габариты машины следующие: длина — 4 200 мм, ширина — 1 790 мм, высота — 1 600 мм, колесная база — 2 570 мм. Напомним, что размеры Creta: 4 270 мм x 1 780 мм x 1 630 мм.

Под капотом V3 работает бензиновый мотор объемом 1,5 литра и мощностью 107 л. с. В пару к нему идет пятиступенчатая «механика» или «автомат». В базовой комплектации две подушки и шторки безопасности, борткомпьютер, кондиционер, сидения с подогревом, камера заднего вида.

По предварительным данным, базовая цена на V3 будет немногим больше 800 000 рублей. За топовую версию попросят до 1 000 000 ₽. Впрочем, точные цифры будут позже.

Интересно то, что Brilliance V3 — вовсе не новинка, а машина образца 2016 года. В Китае кроссовер уже пережил пару обновлений, а на последнем автосалоне в Шанхае публике предстала модель и в новом поколении. Много ли найдется желающих приобретать новый старый автомобиль, покажет время.