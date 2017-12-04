Кроссовер Brilliance V3 приедет в Россию

По предварительным данным, российские продажи кроссовера Brilliance V3 стартуют ближе к апрелю следующего года. Автомобиль, ориентированный на наш рынок, будет оснащаться 1,5-литровым 107-сильным мотором, пятиступенчатой автоматической или пятискоростной механической коробкой передач.

Покупателям предложат четыре комплектации модели, сообщает агентство «Автостат». В список оснащения кроссовера войдут центральный замок, подушки и шторки безопасности, камера заднего вида и другие опции. Прочие подробности о машине пока не раскрываются.

Напомним, что на сегодняшний марка Brilliance представлена в нашей стране двумя моделями: H230 в кузовах седан и хетчбэк, а также кроссовером V5. Производство этих машин налажено на заводе «Дервейс» в Черкесске. Встанет ли V3 на конвейер этого предприятия, пока неизвестно.