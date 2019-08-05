Mercedes-Benz разом поднял цены на свои машины на 1 000 000 рублей

«Горячее» купе Mercedes-Benz AMG GT одним рывком подорожало сразу на 1 100 000−1 120 000 рублей в зависимости от комплектации. Если смотреть в процентах, то «двухдверка» нарастила от 9,4 до 11,4% от прежнего ценника.

Отныне авто в версии S с четырехлитровым мотором с двойным наддувом мощностью 522 л. с. обойдется от 10 730 000 «целковых», а покупка AMG GT R, вооруженное тем же двигателем, «разогретым» до 585 «лошадей», обойдется в ₽13 020 000, сообщает портал «Цена Авто». Автомобиль укомплектован семискоростным «роботом» с парой сцеплений и системой заднего привода.

Напомним, что только в июне штутгартцы успели поднять стоимость своих модели два раза подряд. Последний раз поменялись прейскуранты на седан C-класса и внедорожник G-класса. Правда, тогда ценовой скачок оказался не столь шокирующим: «четырехдверка» стала «потяжелела» на 30 000 рублей, а «проходимец» — на 20 000.