Мир без эротики: календарь Pirelli-2020, как днище целомудрия

За что, например, мы ценим яркие автомобильные календари? Конечно же, за правильные ракурсы и буйство фантазий авторов. Что может быть сочнее мощных железных монстров на фоне роскошных и страстных красавиц? Верно — только очень много роскошных и страстных красавиц!

Да, именно этим привлекал внимание всех и вся знаменитый календарь Pirelli полвека кряду. Но времена меняются. И пока пикантные формы атакуют Инстаграмы, «Пирелли» уходит в искусство. Это прекрасно, бесспорно. Ценить эстетику, а не эротику — это вам не в соцсетях «постить». Хотя эстетику настоящей эротики (не путать с порнографией) — превозносили еще древние мыслители и философы. Правда, они не были, в отличие от нашего современника Паоло Роверси, столь пугающе толерантны.

По заказу Pirelli он целую неделю корпел в ополиткорректированном Париже над «переплетением любви, силы, молодости и красоты главной героини шекспировской трагедии — Джульетты». В этом действе итальянскому фотографу позировали Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Мия Гот и прочие знаменитости, которых мы, откровенно говоря, хотели бы видеть совсем в других амплуа, ракурсах и позах.