Мир без эротики: календарь Pirelli-2020, как днище целомудрия

Фото: Pirelli
Горячие «тачки» и обжигающие тела — вот, что во все времена будоражило и заводило представителей сильной половины человечества. Правда, всеобщая и всеобъемлющая политкорректность или толерантность (нужное — подчеркнуть) практически лишила настоящих мужчин счастья наслаждаться обворожительными формами во всех их видах и проявлениях.
Вячеслав Василенко

За что, например, мы ценим яркие автомобильные календари? Конечно же, за правильные ракурсы и буйство фантазий авторов. Что может быть сочнее мощных железных монстров на фоне роскошных и страстных красавиц? Верно — только очень много роскошных и страстных красавиц!

Да, именно этим привлекал внимание всех и вся знаменитый календарь Pirelli полвека кряду. Но времена меняются. И пока пикантные формы атакуют Инстаграмы, «Пирелли» уходит в искусство. Это прекрасно, бесспорно. Ценить эстетику, а не эротику — это вам не в соцсетях «постить». Хотя эстетику настоящей эротики (не путать с порнографией) — превозносили еще древние мыслители и философы. Правда, они не были, в отличие от нашего современника Паоло Роверси, столь пугающе толерантны.

По заказу Pirelli он целую неделю корпел в ополиткорректированном Париже над «переплетением любви, силы, молодости и красоты главной героини шекспировской трагедии — Джульетты». В этом действе итальянскому фотографу позировали Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Мия Гот и прочие знаменитости, которых мы, откровенно говоря, хотели бы видеть совсем в других амплуа, ракурсах и позах.

Где старая-добрая концепция немецкого фотомаэстро Уве Оммера? Да, все верно: нам подавай грязные шины и мокрые… спины Наоми Кэмпбелл, Летиции Касты, Жизель Бюндхен, Натальи Водяновой, Софи Лорен, наконец… Но полная свобода автора 47-го календаря Pirelli «в поисках и реализации своей идеи, визуализации мечты и собственного видения вещей в абсолютно разных областях жизни» поставила нас перед выбором: либо искусство, либо Инстаграм.

К слову, подобные превращения уже, увы, не частный «пиреллевский» случай, а вполне себе — тенденция. Так, за опубликованный в соцсетях популярнейшим модельером Philipp Plein ролик со своим собственным Ferrari в окружении шикарных девиц в бикини, автостроитель намерен подать на него в суд. Как же можно облокачивать на суперкары соблазнительных красоток? Это же стыд и срам! И не важно, что знаменитый дизайнер покупает себе «Феррари» уже больше 10 лет подряд, а «Феррари» у миллионов автолюбителей ассоциируется с роскошью не только железных, но и девичьих форм. И даже без бикини…

Политкорректность европейцев (читай — маразм) довольно быстро дает свои плоды — однополые браки, ювинальную юстицию, эмигрантские погромы и насилие. Неужели к тому и шли? Впрочем, уже не важно. Гораздо важнее, чтобы про это не снимали календари и не навязывали такую свободу подрастающим поколениям.

автопродажи, авторынок
5 августа 2019
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