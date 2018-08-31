В России резко подорожали автомобили Mercedes-Benz

Больше всех досталось Е-Классу: в этом семействе прибавилась стоимость аж до 350 000 рублей. На 320 000 «деревянных» подорожал Mercedes-Maybach S-Класс. Чтобы приобрести одну из «Эсок» или родстер SL теперь придется дополнительно выложить не менее 320 000 дешевеющих рублей.

В меньшей степени пострадали желающие приобрести GLA: цена на автомобиль подскочила всего на 90 000 «целковых». А вот прайс на CLA подрос на «сотню» тысяч. У других неперечисленных моделей и семейств можно заметить скачки ценников до 290 000 рублей, сообщает агентство «Автостат».

Надо заметить, что самый бюджетный в линейке А-Класс прибавил от 40 000 до 170 000 «деревянных». В базовой комплектации он теперь обойдется в 1 760 000 рублей.