В России резко подорожали автомобили Mercedes-Benz

Фото: Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz резко подняла российские цены большинства своих моделей на сумму от 20 000 до 350 000 рублей. Рост ценников не затронул кроссовер GLC и GLC Coupe, «горячий» Mercedes-AMG GT, внедорожники G-Класс и пикапы X-Класс, а также минивэны V-Класс и коммерческие фургончики Citan.
Светлана Ермолаева

Больше всех досталось Е-Классу: в этом семействе прибавилась стоимость аж до 350 000 рублей. На 320 000 «деревянных» подорожал Mercedes-Maybach S-Класс. Чтобы приобрести одну из «Эсок» или родстер SL теперь придется дополнительно выложить не менее 320 000 дешевеющих рублей.

В меньшей степени пострадали желающие приобрести GLA: цена на автомобиль подскочила всего на 90 000 «целковых». А вот прайс на CLA подрос на «сотню» тысяч. У других неперечисленных моделей и семейств можно заметить скачки ценников до 290 000 рублей, сообщает агентство «Автостат».

Надо заметить, что самый бюджетный в линейке А-Класс прибавил от 40 000 до 170 000 «деревянных». В базовой комплектации он теперь обойдется в 1 760 000 рублей.

авторынок, производители, премиальный сегмент, премиум-сегмент
31 августа 2018
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