На внедорожник Chevrolet Niva вновь поднялись цены

Последний раз полноприводный Chevrolet Niva менял прайсы в конце января. Тогда прибавка составила от 11 000 до 13 000 рублей. Сегодня она несколько скромнее — от 7 000 до 9 000. В процентом соотношении скачок достигает 1 − 1,1% от прежней стоимости.

Итак, «проходимец» подорожал в пяти вариантах из семи, правда в самой скромной комплектации, представленной, к слову, в конце сентября, автомобиль сохранил ценник. Он по-прежнему стартует от 667 000 рублей. А вот покупка авто в версии L отныне выльется в 687 000. Кстати, Chevrolet Niva GLC тоже оставила старый прейскурант — 799 000 «целковых».

Напомним, что «Шеви Нива» оснащается только одним мотором — без альтернативы: 80-сильной бензиновой «четверкой» объемом 1,7 л, работающей вкупе с пятиступенчатой МКП, «раздаткой» и постоянным полным приводом.