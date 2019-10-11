На внедорожник Chevrolet Niva вновь поднялись цены

Фото: GM-АВТОВАЗ
Один из самых популярных внедорожников в России — Chevrolet Niva — в очередной раз прибавил в цене. Подорожание затронуло авто в большинстве комплектаций. Сколько придется дополнительно выложить за американо-российский «вездеход», выяснил портал «АвтоВзгляд».

Последний раз полноприводный Chevrolet Niva менял прайсы в конце января. Тогда прибавка составила от 11 000 до 13 000 рублей. Сегодня она несколько скромнее — от 7 000 до 9 000. В процентом соотношении скачок достигает 1 − 1,1% от прежней стоимости.

Итак, «проходимец» подорожал в пяти вариантах из семи, правда в самой скромной комплектации, представленной, к слову, в конце сентября, автомобиль сохранил ценник. Он по-прежнему стартует от 667 000 рублей. А вот покупка авто в версии L отныне выльется в 687 000. Кстати, Chevrolet Niva GLC тоже оставила старый прейскурант — 799 000 «целковых».

Напомним, что «Шеви Нива» оснащается только одним мотором — без альтернативы: 80-сильной бензиновой «четверкой» объемом 1,7 л, работающей вкупе с пятиступенчатой МКП, «раздаткой» и постоянным полным приводом.

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11 октября 2019
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