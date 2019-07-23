Как быть, если залил бензин в дизельный автомобиль или наоборот

Но что делать, если автомобиль заправлен и вы тронулись, не вспомнив о том, что перепутали топливо. Если заправили пустой бак дизельного автомобиля бензином, то, прежде чем заглохнуть, успеете проехать от силы пару километров. После остановки, двигатель уже не запустить. А значит — снова эвакуатор и СТО. Но уже с промывкой бака, топливных магистралей и заменой топливного фильтра. И это тоже не плохой для вас и вашего автомобиля исход.

Хуже всего, если в баке вашего автомобиля было достаточно дизеля, и вы просто добавили туда бензина, превратив тем самым содержимое в убивающую двигатель горючую смесь. Автомобиль заведется, тронется и поедет. Но признаки того, что с двигателем происходит что-то неладное, не заставят себя долго ждать. Мотор заметно потеряет в мощности, будет издавать странный рокот, а его температура быстро начнет ползти вверх, что чревато перегревом, из-за которого может «повести» головку блока цилиндров.

И это помимо того, что двигатель уже работает с повышенным износом, который также может спровоцировать выход из строя. Далее — техцентр, чистка топливной системы и ремонт.