Как быть, если залил бензин в дизельный автомобиль или наоборот

Ситуации, когда автомобилист, сменив дизельный автомобиль на бензиновый и наоборот, перепутал пистолеты на заправочной станции и заправил свой новый автомобиль не тем топливом, происходят довольно часто. Риск возрастает, когда у вас целый парк автомобилей, работающих на разных видах топлива. Но так ли это страшно на самом деле?
Лика Затворная

Дурное дело — привычка

Чаще всего путают топливо те, кто пересел с бензинового автомобиля на дизельный. Увы, действительно трудно быстро перестроится после 3—5 лет владения машиной с бензиновым двигателем. А тут еще срочный телефонный звонок… В итоге, знакомому заправщику даешь команду: «как обычно!», и идешь на кассу. Либо сам непроизвольно хватаешь бензиновый пистолет и суешь его в горловину бака для солярки.

Бензин в дизельный двигатель

Заправив при горящей лампочке бак дизельного автомобиля бензином, будет несложно завести его двигатель — в топливной системе хватит дизеля для старта и его работы в течение нескольких минут, после чего систему начнет поступать бензин. Сильно здесь пугаться не стоит. Если вы только завели двигатель, то нужно сразу же его заглушить, вызвать эвакуатор, который отвезет ваш автомобиль в сервис, где сольют из бака весь бензин и зальют туда дизельное топливо. И это, пожалуй, лучший вариант развития событий.

Но что делать, если автомобиль заправлен и вы тронулись, не вспомнив о том, что перепутали топливо. Если заправили пустой бак дизельного автомобиля бензином, то, прежде чем заглохнуть, успеете проехать от силы пару километров. После остановки, двигатель уже не запустить. А значит — снова эвакуатор и СТО. Но уже с промывкой бака, топливных магистралей и заменой топливного фильтра. И это тоже не плохой для вас и вашего автомобиля исход.

Хуже всего, если в баке вашего автомобиля было достаточно дизеля, и вы просто добавили туда бензина, превратив тем самым содержимое в убивающую двигатель горючую смесь. Автомобиль заведется, тронется и поедет. Но признаки того, что с двигателем происходит что-то неладное, не заставят себя долго ждать. Мотор заметно потеряет в мощности, будет издавать странный рокот, а его температура быстро начнет ползти вверх, что чревато перегревом, из-за которого может «повести» головку блока цилиндров.

И это помимо того, что двигатель уже работает с повышенным износом, который также может спровоцировать выход из строя. Далее — техцентр, чистка топливной системы и ремонт.

Дизель в бензиновый двигатель

Ситуации, когда заливают дизельное топливо в автомобиль с бензиновым двигателем, случаются реже. Но если такое произошло, то признаки ошибки вылезают незамедлительно: двигатель издает странные звуки, теряет в мощности, а из выхлопной трубы валят клубы черного дыма.

Из-за большей плотности солярка быстро опускается на дно бака, выталкивая бензин на поверхность, и проникает в топливную систему автомобиля. Впрочем, присутствие дизельного топлива в бензиновом двигателе не так уж и страшно. В этом случае, необходимо заглушить автомобиль, а далее слить бак, залив туда свежего бензина.

Если же дизель был залит в пустой бак, то двигатель заглохнет незамедлительно, без каких-либо серьезных последствий.

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23 июля 2019
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