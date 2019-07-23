Как быть, если залил бензин в дизельный автомобиль или наоборот

Дурное дело — привычка
Чаще всего путают топливо те, кто пересел с бензинового автомобиля на дизельный. Увы, действительно трудно быстро перестроится после 3—5 лет владения машиной с бензиновым двигателем. А тут еще срочный телефонный звонок… В итоге, знакомому заправщику даешь команду: «как обычно!», и идешь на кассу. Либо сам непроизвольно хватаешь бензиновый пистолет и суешь его в горловину бака для солярки.
Бензин в дизельный двигатель
Заправив при горящей лампочке бак дизельного автомобиля бензином, будет несложно завести его двигатель — в топливной системе хватит дизеля для старта и его работы в течение нескольких минут, после чего систему начнет поступать бензин. Сильно здесь пугаться не стоит. Если вы только завели двигатель, то нужно сразу же его заглушить, вызвать эвакуатор, который отвезет ваш автомобиль в сервис, где сольют из бака весь бензин и зальют туда дизельное топливо. И это, пожалуй, лучший вариант развития событий.