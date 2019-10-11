Медсправки для ГИБДД подорожают в несколько раз уже с Нового Года

Минздрав внес поправки в свой приказ №344н, описывающий порядок выдачи наркодиспансерами справок, требующихся в ГИБДД для получения водительских удостоверений. Если коротко, то отныне для получения такого документа придется сдавать кровь и мочу на анализ.
По крови будут выяснять уровень белка под названием карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) в организме — он не должен превышать 1,2%. Это международно признанный маркер, указывающий на хронический алкоголизм человека.
Одновременно с помощью экспресс-анализа в моче человека будут искать следы употребления опиатов, каннабиноидов, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетических катинонов, кокаина, метадона, бензодиазепинов, барбитуратов и фенциклидина.
Сейчас назначение анализов крови и мочи желающему получить справку для ГИБДД оставлено на усмотрение врача-нарколога. После регистрации в Минюсте поправок в приказ №344н Минздрава сдача этих тестов станет обязательной для всех желающих получить «права».
Скорее всего, изменения в процедуру получения «справок на права» в наркодиспансерах произойдут с началом 2020-го года.
Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что при этом стоимость оформления справки серьезно увеличится.
Достаточно вспомнить, что текущие коммерческие цены анализа крови на СDT составляют около 3000 рублей. Сейчас стоимость справки для ГИБДД в наркодиспансере стоит 800 рублей. Можно предположить, что после вступления в силу приказа Минздрава ее цена подскочит в несколько раз от текущего уровня.
Особенности анализ крови на CDT таковы, что точнее всего тест работает при обследованиях мужчин старше 40 лет. При этом беременные женщины и принимающие противозачаточные препараты дамы по результатам исследования на СDT больше всех рискуют оказаться «алкоголиками» даже если не пьют вовсе.
Чтобы с большой вероятностью превратиться в «алкоголика» с 1,2% СDT в крови достаточно в течении недели выпивать по бутылке вина в течении дня. Или грамм по 150—200 водки. Настоящего алкаша подобными объемами можно только рассмешить. А большинство нормальных людей употребление подобных доз в качестве какого-то криминала и патологического пьянства не воспринимает, справедливо считая, что пара бокалов хорошего вина за ужином или рюмка крепкого спиртного перед плотным обедом — отнюдь не признак алкоголизма.
Подобный подход, как теперь становится понятно, может сыграть злую шутку с гражданином, собирающимся получать водительское удостоверение.
С другой стороны, следует знать, что если человек однократно принимает большое количество спиртного, содержание CDT в сыворотке крови остается неизменным.
Известно, что период полувыведения злополучного белка составляет 14 дней. Это означает, что когда анализ крови показывает его уровень 2,4% или меньше, то через две недели полного отказа от употребления спиртного можно смело идти сдавать повторную пробу — там будет все в порядке.
А если у вас, скажем, оказалось 3,5% CDT, то через 14 дней «сухого закона» он будет на уровне 1,75% — все равно выше допустимого показателя в 1,2%. Для получения желаемого результата придется «поститься» в смысле алкоголя еще какое-то время.
Даже самый большой любитель выпить наверняка ради получения вожделенных «прав» в состоянии воздержаться от возлияний хотя бы месяц. За такой период CDT приходит в норму и у по-настоящему глубоко пьющих граждан.
При этом ничто не помешает такому человеку успешно сдать анализ крови и после этого на радостях немедленно «нажраться в слюни». Как и продолжить регулярно напиваться после последующего получения «прав».
Что касается экспресс-анализов мочи на наркотики, то стоимость этой «лакмусовой бумажки» относительно не велика — пара сотен рублей. При этом чувствительность подобных тестов на данный момент очень высока.
Человек, принявший несколько дней назад пару десятков капель валокордина-корвалола или какого-нибудь рецептурного снотворного, рискует провалить такую проверку. Тест покажет следы барбитуратов. Да и пресловутый пирог с маком вполне может оказаться роковым, став причиной «намека» на опиаты.
В подобном случае гражданина направят на дополнительное исследование — с помощью хроматографа. Оно, разумеется, покажет, что содержание наркотиков в крови «клиента» намного меньше «наркоманского». Но!
Во-первых, сам анализ занимает обычно не менее недели. А во-вторых возникает вопрос: за чей счет будет работать хроматограф? В частных конторах проверка с его помощью крови на один из видов наркотиков колеблется в пределах 1500—2000 рублей.
Кто оплатит услуги лаборатории в случае, когда подозрения экспресс-теста в наркодиспансере, что кандидат на получение «прав» в наркомании окажутся беспочвенными?! И кто, кстати, компенсирует (и каким образом?!) потерю недели времени на ожидание результата хроматографического анализа?