Медсправки для ГИБДД подорожают в несколько раз уже с Нового Года

Минздрав внес поправки в свой приказ №344н, описывающий порядок выдачи наркодиспансерами справок, требующихся в ГИБДД для получения водительских удостоверений. Если коротко, то отныне для получения такого документа придется сдавать кровь и мочу на анализ.

По крови будут выяснять уровень белка под названием карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) в организме — он не должен превышать 1,2%. Это международно признанный маркер, указывающий на хронический алкоголизм человека.

Одновременно с помощью экспресс-анализа в моче человека будут искать следы употребления опиатов, каннабиноидов, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетических катинонов, кокаина, метадона, бензодиазепинов, барбитуратов и фенциклидина.

Сейчас назначение анализов крови и мочи желающему получить справку для ГИБДД оставлено на усмотрение врача-нарколога. После регистрации в Минюсте поправок в приказ №344н Минздрава сдача этих тестов станет обязательной для всех желающих получить «права».

Скорее всего, изменения в процедуру получения «справок на права» в наркодиспансерах произойдут с началом 2020-го года.

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что при этом стоимость оформления справки серьезно увеличится.