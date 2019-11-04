VW Tiguan в России прилично подешевел

Популярный компактный паркетник Volkswagen Tiguan в версии Sportline, оснащенный бензиновым мотором объемом 2 л мощностью 180 л. с., роботизированной коробкой DSG и системой полного привода «полегчал» на 50 000 рублей и теперь доступен за 2 469 000.

На 60 000 подешевели большинство полноприводных модификаций Offroad. Теперь их цены за комплектацию с бензиновым мотором 1,4 л (150 л. с.) и «механикой» стартуют от 1 769 000 до 2 099 000 рублей за вариант с бензиновым двигателем 2 л (180 л. с.) и «роботом» DSG.

На 110 000 подешевели комплектации Connect, которые оснащаются бензиновым агрегатом объемом 1,4 л мощностью 150 л. с. и коробкой DSG. Отныне переднеприводная версия продается за 1 749 000, а полноприводная — за 1 849 000 ₽

Как сообщает «Цена.Авто», прайс на пикап Volkswagen Amarok в версии Highline с 3-литровым турбодизелем V6 мощностью 258 л. с. и «автоматом» упал на целых 273 000 рублей и теперь стоит 3 474 900 Стоимость всех остальных версий остались прежними.