FIAT Doblo и улитки: хлеба и зрелища

Одиннадцать лет назад коренной москвич Алексей Дьячков купил землю в Переславле-Залесском, построил дом в своем неповторимом стиле и переехал туда жить. Оказавшись ближе к земле, вплотную стал изучать агропромыслы. И сейчас наш радушный хозяин — успешный фермер, а плоды его налаженного хозяйства представляют живой интерес для гастрономов, косметологов и туристов.
Г-н Дьячков разводит улиток, которые в качестве деликатесов поставляются в рестораны Москвы и Ярославля. А кроме того, к нему в Переславль частенько с удовольствием заезжают отведать родных лакомств европейцы, оказавшиеся в России. Улитки также пользуются стабильным спросом в косметологии, и их используют качестве средства для целебного и омолаживающего массажа в банных процедурах.
А еще Алексей устраивает яркие и уникальные улиточные шоу с увлекательными мастер-классами и дегустациями, любопытные не только для детей, но и для взрослых — его живой товар представляет собой одновременно и хлеб, и зрелища.
И если вас интересуют подобные мероприятия и вообще гастрономические туры, то вам точно сюда — на ферму «Агротуризм 'Улитка». Договоритесь о нюансах шоу, и к вам приедет FIAT Doblo, загруженный деликатесами.
Любопытно, что у нашего «улиточноых дел мастера» — итальянские корни, долгое время он прожил за границей и, в частности, на Апеннинах, где постигал науку о моллюсках, а заодно и секреты местной аутентичной кухни. С тех пор, впитав лучшее из итальянской культуры, сеет ее семена на русскую почву. Так и родился его проект «Агротуризм 'Улитка». Кстати, кроме выращивания улиток, он занимается изготовлением напитков из шалфея по уникальным итальянским рецептам.
Так что увидев FIAT Doblo, Алексей почувствовал, что называется, родную кровь, тем более, что «итальянец» не разочаровал его и при дальнейшем знакомстве. Тем не менее, загрузив в 790-литровый багажник FIAT Doblo несколько коробов с крупными виноградными улитками, он сел за руль и с опаской сказал: «Надеюсь по прибытии в пункт назначения мы не обнаружим микс из улиток, а то на наших дорожках так сильно трясет, что это вполне возможно».
На итальянском универсале мы отправились по делам Алексея, а заодно нам предстояло доставить несколько коробок с улитками его клиентам. Мастерски орудуя шестиступенчатой «механикой» и ловко объезжая ухабы провинциального асфальта, он темпераментно рассуждал об автомобилях и делился впечатлениями от FIAT Doblo.
— Чем отличается большинство итальянских автомобилей? Изысканностью: Alfa-Romeo, Maserati, Lambo, Ferrari и так далее. А практичностью покоряет только один итальянец — FIAT. При этом Doblo со своей оригинальной внешностью вполне органично смотрится и на центральных московских улицах, и в сельской провинции. А мне часто приходится мчаться «с корабля на бал» — с моих «огородов» лететь прямиком на деловую встречу в фешенебельный центр мегаполиса, и симпатяга FIAT Doblo вполне впишется в любую среду обитания. Он реально производит впечатление рабочего автомобиля для солидных людей…
Проехав грунтовый участок, наш друг с удовольствием отметил работу подвески универсала:
– За здоровье и эмоциональное состояние улиток в такой машине можно не беспокоиться, потому что здесь очень мягкая и комфортная ходовая. По тем же дорогам я регулярно езжу на других авто, в которых тряска ощущается гораздо сильнее. А в FIAT Doblo улитки даже не проснутся: он как будто не по дороге едет, а плывет по реке. И, конечно, машина управляется предельно комфортно — я б на таком судне «сплавал» до самой Италии…
А еще Алексей позитивно оценил бескрайние итальянские апартаменты Doblo и его динамику:
— Здесь светло, просторно и уютно, так что это не просто утилитарный автомобиль для одной только работы, но и комфортный «дальнобойщик» для путешествий к морю. К тому же, если от души давить на педаль газа и раскручивать 120-сильный мотор на верхах, то он демонстрирует настоящий итальянский темперамент! Разгон — аж дух захватывает. Браво!..
С утра до позднего вечера помотавшись на универсале по самым разным дорогам, доставив клиентам в целости и сохранности всех улиток, Алексей припарковался у своего дома, вышел из машины и резюмировал:
— Разумеется, транспорт в хозяйстве — вещь незаменимая, а в моих делах логистика имеет огромное значение. Приходится возить не только коробки с улитками, но и другую малую и крупную поклажу, которая не всегда помещается в простую легковушку или в кроссовер. А в FIAT Doblo стоит сложил в пол сиденья — и получается глубокая «пещера» размером 3200 л. Что еще нужно фермеру! Тем более, что проведя за рулем несколько часов к ряду, усталости совсем не чувствую. И это несмотря на то, что у него «механика». Так что этот вариант «рабочей лошадки» запал мне в душу и совсем не исключено, что в свое время все самое вкусное из Переславля поместится в FIAT Doblo и приедет к вам! Ждем приглашений…