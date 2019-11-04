FIAT Doblo и улитки: хлеба и зрелища

Одиннадцать лет назад коренной москвич Алексей Дьячков купил землю в Переславле-Залесском, построил дом в своем неповторимом стиле и переехал туда жить. Оказавшись ближе к земле, вплотную стал изучать агропромыслы. И сейчас наш радушный хозяин — успешный фермер, а плоды его налаженного хозяйства представляют живой интерес для гастрономов, косметологов и туристов.

Г-н Дьячков разводит улиток, которые в качестве деликатесов поставляются в рестораны Москвы и Ярославля. А кроме того, к нему в Переславль частенько с удовольствием заезжают отведать родных лакомств европейцы, оказавшиеся в России. Улитки также пользуются стабильным спросом в косметологии, и их используют качестве средства для целебного и омолаживающего массажа в банных процедурах.

А еще Алексей устраивает яркие и уникальные улиточные шоу с увлекательными мастер-классами и дегустациями, любопытные не только для детей, но и для взрослых — его живой товар представляет собой одновременно и хлеб, и зрелища.

И если вас интересуют подобные мероприятия и вообще гастрономические туры, то вам точно сюда — на ферму «Агротуризм 'Улитка». Договоритесь о нюансах шоу, и к вам приедет FIAT Doblo, загруженный деликатесами.