Объявлены цены на новую Hyundai Sonata

Восьмая Hyundai Sonata покупателям Соединенных Штатов обойдется в 23 400 долларов. В рублях по актуальному курсу это без малого 1 500 000. Для американцев под капотом автомобиля инженеры разместили 2,5-литровый двигатель Smartstream мощностью 191 л. с. в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом».

Но здесь наших соотечественников ждет разочарование: «Сонату» 2020 года для нашего рынка новый мотор обойдет стороной. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», россиян ждут проверенные двигатели: 150-сильный объемом 2 л и движок на 2,5 л, развивающий до 179 «лошадей». Последний сменит 2,4-литровый с отдачей в 188 сил. Не светит нам и восьмидиапазонная АКП. Останется прежняя — о шести скоростях.

Кстати, в нашей стране будут продавать новую Hyundai Sonata российской сборки: ее производство наладят на калининградском заводе «Автотор» ближе к концу года. Сейчас в российской продуктовой линейке представлена «Соната» седьмой генерации. Ее ценник начинается от 1 480 000 рублей. После смены поколения автомобиль, вероятно, подорожает.