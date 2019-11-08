В России начинают массово устанавливать алкозамки на автомобили

Во всяком случае, об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили в «Лаборатории умного вождения», инициировавшей проект в содружестве со специалистами Alcolock. Речь об интеграции подобных систем в автомобили идет применительно к компаниям-перевозчикам, в частности, таксопаркам, а также иным сервисам. Например, каршерингу и прокату машин.
Алгоритм работы телематики вкупе с алкозамком заключается в том, что перед запуском мотора водитель обязан будет пройти проверку на наличие в выдыхаемом воздухе паров этилового спирта. Если их уровень превысит допустимый, электроника попросту заблокирует двигатель. А необходимость повторной процедуры, которая активируется в случайном порядке, поможет избежать подмены водителя во время поездки.
– В Европе такие технологии показали успешные результаты, а для России столь масштабный проект станет первым. Мы уверены, что появление алкозамков значительно повысит безопасность на дорогах, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор компании «Лаборатория Умного Вождения» Михаил Анохин.
Напомним, что допустимая норма алкоголя для «рулевых» составляет менее 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. А за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде 30 000 рублей штрафа и лишения «прав» на срок до 1,5 лет.