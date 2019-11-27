Как сэкономить 170 000 рублей при покупке нового Geely Atlas

Напомним, что сегодня прайс самой продаваемой в России китайской модели начинается от 1 139 990 рублей и спрос на нее продолжает расти. В том числе и благодаря тому, что в конце лета китайский SUV вооружили мультимедийной системой «Яндекс.Авто», сочетающей в себе функции голосового помощника, онлайн-навигатора и интеллектуальной системы управления автомобилем. Да и в целом машина, надо признать, является одной из лучших в классе, особенно если учесть такое важное соотношение, как цена/качество.

И еще больше стимулируя продажи, китайцы объявили, что до конца 2019 года покупатели могут получить скидку на «Атлас», максимальный размер которой может составить 170 000 «деревянных». Для этого надо сдать имеющийся у потенциального клиента автомобиль любой марки по программе Trade-in и доплатить разницу между его стоимостью и ценй выбранного Geely Atlas. Кроме того, напоминают представители бренда, до конца года действует акция «Зимняя резина в подарок». По ее условиям, приобретая любой новый автомобиль Geely покупатель получает комплект зимних шин в подарок.