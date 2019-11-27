Почему те, кто ездят на шипованных шинах — дилетанты и аварийщики

Само-собой разумеющимся некоторые автовладельцы считают, что шипованная резина позволяет машине лучше держать дорогу. Но это бесспорно лишь при езде по льду замерзшего озера или плотно укатанному снегу. Когда он рыхлый и свежевыпавший — шипы бесполезны.
Точно также, как и на обледенелом или чистом асфальте, когда шипам просто не за что зацепиться на тонюсеньком слое покрывающего его льда. А уж на свободном от снега и льда покрытии, при резком торможении из-за наличия металлических шипов авто порой ведет себя, как корова на льду.
Между тем, у водителя, свято верящего в «магию шипов», возникает необоснованная уверенность, что шипованные колеса зимой его точно не подведут. Это порой провоцирует на более неосмотрительную езду, нежели позволяют дорожные условия. Результатом, как правило, становится ДТП.
Подобное развитие ситуации особенно характерно для городских условий и крупных федеральных трасс, где асфальт проезжей части практически всегда хорошо очищен — за исключением коротких периодов мощных снегопадов. Но даже в таких дорожных условиях, когда шипы на колесах, теоретически, должны проявлять себя наилучшим образом (лед и снежный накат под колесами), их присутствие может сослужить плохую службу.
Разумеется, на гладком льду шипы сокращают тормозной путь. Но человек, управляющий машиной «на шипах», знает об этом и едет со скоростью заметно большей, нежели он позволил бы себе при движении там же, но «на липучках». Да, он контролирует окружающую обстановку и всегда готов остановиться, избежав столкновения. Но дело в том, что он не один на дороге. Вокруг полно других машин, значительная часть которых обуты в резину без шипов.
Представим ситуацию: по укатанному снегу едут друг за другом две легковушки. Впереди — «на шипах», за ней — «на липучках». Первой по какой-то причине приходится применить экстренное торможение. Она штатно останавливается, цепляясь шипами за лед. Следующая за ней машина на нешипованных колесах также попытается оттормозиться. Однако ее тормозной путь наверняка окажется длиннее, чем у авто с шипованной резиной.
И завершится он в багажнике легковушки любителя шипов. Последний, конечно, не будет виновником этой аварии. Но если бы «шиполюб» в свое время склонился к «липучке», описанное ДТП не случилось. Ведь разумный водитель, оказавшись на льду на нешипованной резине, и скорость будет держать пониже, и начинать торможение станет сильно заранее — не надеясь на помощь шипов.
Таким образом отказ от шипов на зимней резине (особенно если ты эксплуатируешь машину преимущественно в городских условиях) способствует повышению безопасности дорожного движения.