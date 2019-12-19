В России второй раз за месяц подорожал кроссовер Skoda Kodiaq

Чехи переписали прейскурант для Skoda Kodiaq в базовой комплектации Active, прибавив 2000 рублей. Отныне паркетник, вооруженный 1,4-литровым мотором мощностью 125 л. с., шестиступенчатой «механикой» и передним приводом, обойдется в 1 459 000 рублей.

Покупка авто со 150-сильным движком, сочетающимся с шестискоростной DSG выльется в 1 654 000. Кроссовер с тем же мотором и ручной коробкой передач, передающей тягу на все колеса, оценивается в 1 789 000 рублей. А полноприводный Kodiaq с «роботом» получил прайс в 1 829 000 отечественных дензнаков.

Стоит напомнить, что подорожание «Кодиака» уже было зафиксировано 11 декабря. Тогда переоценили автомобиль в версиях Ambition и Style, утяжелив стоимость без малого на 50 000 рублей.

Тем временем на российский рынок готов ворваться еще один кроссовер марки — более компактный Skoda Karoq. Сборку модели уже наладили на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. А весной 2020 года авто появится у дилеров со стартовой ценой в 1 515 000 рублей.