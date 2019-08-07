Тест-драйв самого крутого Skoda Kodiaq: отожги на все деньги

Фото avtovzglyad.ru
«Дама сдавала в багаж: диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку». Представили себе ситуацию из до слез знакомых с детства строчек стихотворения Маршака «Багаж»? А теперь попробуйте «подставить» вместо дамы свою благоверную… Вот-вот, и я об этом — абсолютное большинство семейных мужчин идут на компромиссы, играя «в тетрис» с багажником автомобиля, пытаясь уместить весь фамильный скарб для дальней поездки. Уверяю вас — в Skoda Kodiaq останется место еще и для любимой тещи.
Михаил Балберов

Мне вообще импонирует подход чехов к созданию именно семейных автомобилей. Взять, к примеру, Octavia — формально модель играет в гольф-классе, но попробуйте найти более вместительный лифтбэк среди конкурентов. Или Superb — явный соперник той же Toyota Camry, но места для задних пассажиров явно не меньше, чем в салоне бизнес-класса. По такому же принципу спроектирован и Kodiaq — растянутая до 2791 мм тележка от старшего брата Volkswagen Tiguan позволила как увеличить багажник, так и дать больше места для той самой тещи.

При этом увеличившаяся длина нисколько, как это часто случается, не портит экстерьер Skoda Kodiaq — дизайнерам удалось гармонично «нарисовать» пропорциональный SUV, подчеркнув все свои фирменные стилевые элементы. Одним словом, чешский кроссовер на дороге не спутаешь ни с каким другим — как говориться, машина в современных трендах.

Фото avtovzglyad.ru

Что же до интерьера, то чехи не стали придумывать колесо, а просто адаптировали «ваговские» комплектующие под себя. Да, это безумно скучно, абсолютно без какой-либо изюминки, но чертовски удобно с точки зрения пользовательского опыта. И здесь бы стоило остановиться на этом и закончить текст, но Skoda не была бы «Шкодой», не использовав всю свою «симпликлеверную» философию в отношении простых, как кажется на первый взгляд, «фишичек».

Взять, предположим, конструкцию подстаканников между передними сиденьями. Во-первых, эта вставка-перевертыш, то есть с одной стороны мы получаем площадку под, например, бумажник, а перевернув ее — два подстаканника. Во-вторых, эти самые подстаканники — просто верх инженерной смекалки. Для того, чтобы во время движения была возможность открутить пробку одной рукой, на дне конструкции сделаны специальные выпуклости под петалоид, что исключает проскальзывание самой бутылки. Гениально!

Почему я говорю об этом в превосходной степени? Да все просто — чтобы придумать подобные «фенечки», нужно заставить двигаться гигантское количество нейронов в головном мозге и затратить немалое количество человеко-часов: любой дизайнер подтвердит, как дьявольски сложно придумывать подобные и, казалось бы, пустяковые вещи.

Фото avtovzglyad.ru

И самое интересное, что такие удобства встречаются практически везде. Например, пластиковая лапка на лобовом стекле, что удерживает различные пропуски; откидывающиеся как в самолетах «ушки» у задних подголовников; два пледа в симпатичных кофрах; мягкая обшивка дверных карманов, чтобы не стучали вещи; магнитный фонарик в багажнике…

Чертовски приятные и необходимые в повседневной водительской жизни вещи, перечислять которые можно практически бесконечно, открывая каждый день что-то новое! Вы не поверите, но только спустя неделю я обнаружил специальные подставки для ног задних пассажиров — одну из привилегий самой «жирной» комплектации Laurin&Klement, названной в честь основателей компании Skoda.

Тут уж и не стоит упоминать «подсмотренные» у Rolls-Royce зонтики (входят в комплект даже в «базе»), лицензированные у Ford выскакивающие защитные кромки дверей, оберегающие от мелких царапин и вмятин на парковке… К слову сказать, именно эти кромки отличают российскую и чешскую сборку — из-за наших зим Skoda отказалась от их использования на отечественном рынке. Но при всем своем пунктуальном подходе, чехи почему-то упустили несколько важных деталей.

Фото avtovzglyad.ru

Ответьте, какого черта дверные ручки сделаны из «дубового» скрипящего пластика, причем все остальные материалы отделки не вызывают ровно никаких нареканий? Я прекрасно понимаю мотивацию сэкономить пару-тройку крон, но побойтесь Бога, не в самой верхней комплектации, чья стоимость начинается от ₽2 953 000.

Или, к примеру, взять передние сиденья. Сразу скажу, что к ним нет никаких претензий — они удобные, с подогревом, вентиляцией и даже памятью на три позиции, но в более дешевой комплектации SportLine они просто шикарны! Почему бы и не показать все свои возможности в самом дорогом Laurin&Klement? Вопрос остается открытым…

И скажите, пожалуйста, мода на «глянцевость» когда-нибудь закончится? Я прекрасно понимаю, что с маркетинговой точки зрения яркий блестящий салон проще продать, но спустя пару дней вся эта красота покрывается пылью с отпечатками пальцев и выглядит неряшливо. Мне кажется, что Simply Clever не в этом заключается.

Фото avtovzglyad.ru

Если же говорить о дорожных повадках Skoda Kodiaq, то здесь платформу MQB мало кто может «перебить» из других автопроизводителей — упругая энергоемкая подвеска, полный привод через муфту, минимум кренов в поворотах, абсолютно понятное рулевой управление. Что же касается скоростной динамики, то она, если можно так сказать, «семейная» — здесь не стоит расчитывать на мегаускорение, даже несмотря на двухлитровую турбированную «двушку» мощностью 180 л. с. и 320 Нм крутящего момента.

Особенно явно это чувствуется при обгонах на трассе, когда в режиме «кик-даун» авто на пару секунд задумывается, и только потом семиступенчатый «робот» DSG скидывает передачи вниз. Немного спасает ручной режим работы АКП, но от подобной связки «мотор-коробка» в принципе ожидаешь более расторопной работы.

В целом же, Skoda Kodiaq, повторюсь, именно семейный, продуманный автомобиль, который доставит удовольствие в повседневной жизни как водителю, так и его даме, и теще с корзинкой.

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7 августа 2019
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