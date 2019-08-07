Тест-драйв самого крутого Skoda Kodiaq: отожги на все деньги

Что же до интерьера, то чехи не стали придумывать колесо, а просто адаптировали «ваговские» комплектующие под себя. Да, это безумно скучно, абсолютно без какой-либо изюминки, но чертовски удобно с точки зрения пользовательского опыта. И здесь бы стоило остановиться на этом и закончить текст, но Skoda не была бы «Шкодой», не использовав всю свою «симпликлеверную» философию в отношении простых, как кажется на первый взгляд, «фишичек».

Взять, предположим, конструкцию подстаканников между передними сиденьями. Во-первых, эта вставка-перевертыш, то есть с одной стороны мы получаем площадку под, например, бумажник, а перевернув ее — два подстаканника. Во-вторых, эти самые подстаканники — просто верх инженерной смекалки. Для того, чтобы во время движения была возможность открутить пробку одной рукой, на дне конструкции сделаны специальные выпуклости под петалоид, что исключает проскальзывание самой бутылки. Гениально!

Почему я говорю об этом в превосходной степени? Да все просто — чтобы придумать подобные «фенечки», нужно заставить двигаться гигантское количество нейронов в головном мозге и затратить немалое количество человеко-часов: любой дизайнер подтвердит, как дьявольски сложно придумывать подобные и, казалось бы, пустяковые вещи.