Тест-драйв самого крутого Skoda Kodiaq: отожги на все деньги

Мне вообще импонирует подход чехов к созданию именно семейных автомобилей. Взять, к примеру, Octavia — формально модель играет в гольф-классе, но попробуйте найти более вместительный лифтбэк среди конкурентов. Или Superb — явный соперник той же Toyota Camry, но места для задних пассажиров явно не меньше, чем в салоне бизнес-класса. По такому же принципу спроектирован и Kodiaq — растянутая до 2791 мм тележка от старшего брата Volkswagen Tiguan позволила как увеличить багажник, так и дать больше места для той самой тещи.
При этом увеличившаяся длина нисколько, как это часто случается, не портит экстерьер Skoda Kodiaq — дизайнерам удалось гармонично «нарисовать» пропорциональный SUV, подчеркнув все свои фирменные стилевые элементы. Одним словом, чешский кроссовер на дороге не спутаешь ни с каким другим — как говориться, машина в современных трендах.