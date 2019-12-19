5 самых популярных в России легковушек 2019 года

Фото: АвтоВзгляд
В ноябре 2019 года российские продажи новых легковых автомобилей упали на 6,4% по сравнению с прошлым годом. Но при этом в пятёрке самых популярных машин есть даже такая, которая вопреки общей отрицательной динамике продолжает показывать рост. Портал «АвтоВзгляд» составил рейтинг самых продаваемых авто уходящего года.

LADA GRANTA

Лидирующую строчку уже не первый месяц занимает LADA Granta с результатом 12 574 машины в ноябре, что на 750 штук меньше, чем годом ранее. Удерживать первенство автомобилю помогает широкий выбор типов кузова, ведь после прошлогоднего рестайлинга к седану и лифтбеку добавились хэтчбек, универсал и кросс-версия, которые прежде назывались «Калинами». Да и в целом, это самая дешевая модель на российском рынке, поэтому удивляться здесь особо нечему.

По итогам 11 месяцев текущего года семейство LADA Granta разошлось тиражом 121 260 экземпляров.

Самая доступная Granta в кузове седан стоит 444 900 рублей без учета скидок. Базовые лифтбек и хэчтбек отдают дороже на 17 000 рублей, а универсал — еще на 10 000. «Внедорожная» версия Cross стоит уже от 559 900 рублей, а «спортивная» Drive Active — от 629 900 рублей, но и набор опций там будет пошире.

В моторную гамму «Гранты» входят 1,6-литровые 8-клапанник мощностью 87 л. с. и 16-клапанник на 106 л. с. Также доступна 98-сильная модификация с 4-ступенчатым японским автоматом Jatco.

Фото: АвтоВзгляд

LADA VESTA

На втором месте расположилось еще одно детище АВТОВАЗа — LADA Vesta. Ситуация здесь примерно такая же, как с «Грантой»: большой набор модификаций и низкие цены относительно конкурентов позволяют семейству удерживаться на высших строчках рейтинга. Но по сравнению с 2018 годом продажи падают — в прошлом месяце было куплено 8 703 таких машин против прежних 9 906 штук.

С начала 2019 года было реализовано свыше 100 000 экземпляров LADA Vesta.

LADA Vesta представлена в кузовах седан и универсал, для которых доступны «внедорожные» исполнения Cross. У четырехдверки дополнительно есть битопливная версия CNG, способная работать на метане, а также версия Sport с мотором на 145 л. с., в то время как движки обычных «Весточек» бывают лишь на 106 и 122 л. с. Кстати, совсем недавно в линейке появилась 113-сильные модификации с вариатором, пришедшим на смену непопулярному «роботу».

Цены на Vesta начинаются с отметки в 606 900 рублей и переваливают за 1 000 000 рублей в исполнении Sport.

Фото: АвтоВзгляд

KIA RIO

Третью строчку среди всех автомобилей и первую среди иномарок занимает семейство KIA Rio, куда входят седан и хэчтбек Rio X-Line. В ноябре продажи этих моделей упали на 803 штуки, составив 7 733 экземпляра, а с января по ноябрь падение составило уже 5 700 штук, показав результат в 85 806 единиц.

Избежать падения популярности KIA Rio поможет рестайлинг, который, по идее, должен произойти в 2020-м — с момента выхода текущей модели как раз пройдет три года.

Пока нынешний KIA Rio в кузове седан стоит от 774 900 рублей без учета спецпредложений. Хэтчбек Rio X-Line стоит дороже на 115 000 рублей. Обе модели доступны с двигателями объемом 1,4 (100 л. с.) и 1,6 (123 л. с.) литра, 6-ступенчатыми «механикой», либо «автоматом».

Фото: АвтоВзгляд

HYUNDAI CRETA

Вот она — Hyundai Creta — единственная модель в ТОП-5, которая показала рост продаж по сравнению с прошлым годом. Если в ноябре 2018-го ее купили 6 800 человек, то теперь — 7 273 человека. За 11 месяцев рост продаж составил 3 709 штук, достигнув отметки в 66 048 экземпляров.

Смеем предположить, что причиной тому — повсеместный рост интереса к сегменту SUV, о чем мы уже говорили в обзоре самых продаваемых кроссоверов.

Помимо «Креты», рост в ноябре показали и другие «паркетники» — VW Tiguan, Toyota RAV4, Skoda Kodiaq, Nissan Qashqai и Hyundai Tucson. Среди «легковушек» этим может похвастаться лишь Skoda Octavia.

В базовой версии Creta стоит от 957 000 рублей, а в топовой Rock edition цена достигает почти 1 500 000 «деревянных». В моторную гамму входят 1,6-литровый мотор мощностью 123 л. с. и 2-литровый агрегат на 150 сил. В зависимости от модификации можно выбрать «механику», либо «автомат», передний или полный привод.

Фото: АвтоВзгляд

VOLKSWAGEN POLO

Завершает наш рейтинг русско-немецкий седан Volkswagen Polo. В ноябре модель смогла отстоять пятое место. За него на протяжении нескольких месяцев она боролась с азиатским Hyundai Solaris. Этому поспособствовали продажи в количестве 4 681 штуки (минус 626 штук по сравнению с ноябрем 2018-го), в то время как «Солярисов» за тот же месяц купили 4 476 машин. Впрочем, по итогам января-ноября Polo пока не смог победить корейского конкурента, расположившись на четвертой строчке с результатом в 51 796 авто (минус 1 658 единиц).

Цены на Volkswagen Polo Sedan начинаются от 699 900 рублей. Помимо стандартных комплектаций для модели доступны спецверсия Football Edition (от 871 900 рублей) и исполнение Connect (от 831 900 рублей) с возможностью управления некоторыми функциями автомобиля через смартфон.

В моторную гамму «Поло» входят атмосферники на 90 и 110 л. с., а также 1,4-литровый турбомотор мощностью 125 «лошадей».

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19 декабря 2019
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