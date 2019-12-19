5 самых популярных в России легковушек 2019 года

LADA GRANTA

Лидирующую строчку уже не первый месяц занимает LADA Granta с результатом 12 574 машины в ноябре, что на 750 штук меньше, чем годом ранее. Удерживать первенство автомобилю помогает широкий выбор типов кузова, ведь после прошлогоднего рестайлинга к седану и лифтбеку добавились хэтчбек, универсал и кросс-версия, которые прежде назывались «Калинами». Да и в целом, это самая дешевая модель на российском рынке, поэтому удивляться здесь особо нечему.

По итогам 11 месяцев текущего года семейство LADA Granta разошлось тиражом 121 260 экземпляров.

Самая доступная Granta в кузове седан стоит 444 900 рублей без учета скидок. Базовые лифтбек и хэчтбек отдают дороже на 17 000 рублей, а универсал — еще на 10 000. «Внедорожная» версия Cross стоит уже от 559 900 рублей, а «спортивная» Drive Active — от 629 900 рублей, но и набор опций там будет пошире.

В моторную гамму «Гранты» входят 1,6-литровые 8-клапанник мощностью 87 л. с. и 16-клапанник на 106 л. с. Также доступна 98-сильная модификация с 4-ступенчатым японским автоматом Jatco.