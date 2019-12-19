5 самых популярных в России легковушек 2019 года

LADA GRANTA
Лидирующую строчку уже не первый месяц занимает LADA Granta с результатом 12 574 машины в ноябре, что на 750 штук меньше, чем годом ранее. Удерживать первенство автомобилю помогает широкий выбор типов кузова, ведь после прошлогоднего рестайлинга к седану и лифтбеку добавились хэтчбек, универсал и кросс-версия, которые прежде назывались «Калинами». Да и в целом, это самая дешевая модель на российском рынке, поэтому удивляться здесь особо нечему.
По итогам 11 месяцев текущего года семейство LADA Granta разошлось тиражом 121 260 экземпляров.
Самая доступная Granta в кузове седан стоит 444 900 рублей без учета скидок. Базовые лифтбек и хэчтбек отдают дороже на 17 000 рублей, а универсал — еще на 10 000. «Внедорожная» версия Cross стоит уже от 559 900 рублей, а «спортивная» Drive Active — от 629 900 рублей, но и набор опций там будет пошире.
В моторную гамму «Гранты» входят 1,6-литровые 8-клапанник мощностью 87 л. с. и 16-клапанник на 106 л. с. Также доступна 98-сильная модификация с 4-ступенчатым японским автоматом Jatco.
LADA VESTA
На втором месте расположилось еще одно детище АВТОВАЗа — LADA Vesta. Ситуация здесь примерно такая же, как с «Грантой»: большой набор модификаций и низкие цены относительно конкурентов позволяют семейству удерживаться на высших строчках рейтинга. Но по сравнению с 2018 годом продажи падают — в прошлом месяце было куплено 8 703 таких машин против прежних 9 906 штук.
С начала 2019 года было реализовано свыше 100 000 экземпляров LADA Vesta.
LADA Vesta представлена в кузовах седан и универсал, для которых доступны «внедорожные» исполнения Cross. У четырехдверки дополнительно есть битопливная версия CNG, способная работать на метане, а также версия Sport с мотором на 145 л. с., в то время как движки обычных «Весточек» бывают лишь на 106 и 122 л. с. Кстати, совсем недавно в линейке появилась 113-сильные модификации с вариатором, пришедшим на смену непопулярному «роботу».
Цены на Vesta начинаются с отметки в 606 900 рублей и переваливают за 1 000 000 рублей в исполнении Sport.
KIA RIO
Третью строчку среди всех автомобилей и первую среди иномарок занимает семейство KIA Rio, куда входят седан и хэчтбек Rio X-Line. В ноябре продажи этих моделей упали на 803 штуки, составив 7 733 экземпляра, а с января по ноябрь падение составило уже 5 700 штук, показав результат в 85 806 единиц.
Избежать падения популярности KIA Rio поможет рестайлинг, который, по идее, должен произойти в 2020-м — с момента выхода текущей модели как раз пройдет три года.
Пока нынешний KIA Rio в кузове седан стоит от 774 900 рублей без учета спецпредложений. Хэтчбек Rio X-Line стоит дороже на 115 000 рублей. Обе модели доступны с двигателями объемом 1,4 (100 л. с.) и 1,6 (123 л. с.) литра, 6-ступенчатыми «механикой», либо «автоматом».
HYUNDAI CRETA
Вот она — Hyundai Creta — единственная модель в ТОП-5, которая показала рост продаж по сравнению с прошлым годом. Если в ноябре 2018-го ее купили 6 800 человек, то теперь — 7 273 человека. За 11 месяцев рост продаж составил 3 709 штук, достигнув отметки в 66 048 экземпляров.
Смеем предположить, что причиной тому — повсеместный рост интереса к сегменту SUV, о чем мы уже говорили в обзоре самых продаваемых кроссоверов.
Помимо «Креты», рост в ноябре показали и другие «паркетники» — VW Tiguan, Toyota RAV4, Skoda Kodiaq, Nissan Qashqai и Hyundai Tucson. Среди «легковушек» этим может похвастаться лишь Skoda Octavia.
В базовой версии Creta стоит от 957 000 рублей, а в топовой Rock edition цена достигает почти 1 500 000 «деревянных». В моторную гамму входят 1,6-литровый мотор мощностью 123 л. с. и 2-литровый агрегат на 150 сил. В зависимости от модификации можно выбрать «механику», либо «автомат», передний или полный привод.
VOLKSWAGEN POLO
Завершает наш рейтинг русско-немецкий седан Volkswagen Polo. В ноябре модель смогла отстоять пятое место. За него на протяжении нескольких месяцев она боролась с азиатским Hyundai Solaris. Этому поспособствовали продажи в количестве 4 681 штуки (минус 626 штук по сравнению с ноябрем 2018-го), в то время как «Солярисов» за тот же месяц купили 4 476 машин. Впрочем, по итогам января-ноября Polo пока не смог победить корейского конкурента, расположившись на четвертой строчке с результатом в 51 796 авто (минус 1 658 единиц).
Цены на Volkswagen Polo Sedan начинаются от 699 900 рублей. Помимо стандартных комплектаций для модели доступны спецверсия Football Edition (от 871 900 рублей) и исполнение Connect (от 831 900 рублей) с возможностью управления некоторыми функциями автомобиля через смартфон.
В моторную гамму «Поло» входят атмосферники на 90 и 110 л. с., а также 1,4-литровый турбомотор мощностью 125 «лошадей».