Стартовали продажи рестайлингового Datsun on-DO

Седанчик Datsun on-DO переживший легчайший рестайлинг, стал доступен для заказа у официальных дилеров марки. В экстерьере фейслифт сводятся к косметическим изменениям переднего бампера, к более аэродинамичной форме зеркал заднего вида со светодиодными указателями поворотов и новой линзованной оптике фар головного света.

У всех on-DO 2020-го модельного года, независимо от комплектации, бамперы и зеркала заднего вида окрашены в цвет кузова.

В салоне машины «подпилили» рукоятку стояночного тормоза и слегка переместили рукоятки управления климатом. У головного освещения авто появилась функция задержки отключения. В ходе рестайлинга также научили бортовой компьютер пищать — «для оповещения водителя о состоянии автомобиля». Стоимость прошедшего фейслифт седана стартует от 500 000 рублей.