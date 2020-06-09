Mercedes-Benz поднял цены на автомобили в России

Как бы то ни было, а с июня прайсы на Mercedes-Benz S-класса потяжелели на 3%. В зависимости от модификации автомобили подорожали на 250 000—420 000 рублей.

Так, к примеру, полноприводное купе S450 отныне выудит из кошелька будущего владельца не менее 8 450 000 рублей, а топовый AMG S63 потянет на 13 360 000 в пикирующей российской валюте.

Для желающих обзавестись кабриолетом Mercedes-AMG S63 4MATIC+ ценник окажется еще менее гуманным — 14 380 000 рублей. Стандартная кабрио-версия выйдет на 3 000 000 дешевле. Пора занимать очередь — лето в самом разгаре.