Перетягивание кошелька: сравнительный тест Mercedes-Benz C-класса и Infiniti Q50

Страсть наших граждан обладать чем-то премиальным неистребима. И вот ведь парадокс: доходы населения падают, зарплаты не растут, а продажи культовых марок стабильны. Отдать последние деньги за хороший автомобиль, а потом взять кредит, чтобы оплатить «коммуналку» у нас не считают зазорным. Раз так, давайте определимся с выбором седана в С-сегменте, как самом доступном и популярном в премиуме.
Что же лучше: немецкий C-класс или японский Infiniti Q50? И сколько просят за такой престиж?
Базовые цены на оба автомобиля практически идентичны. Mercedes-Benz стоит от 2 380 000 ₽, Infiniti Q50 стартует с 2 300 000 рублей. В активе немца бензиновые моторы объемом 1,6 л (150 л. с.) и 2 л (204 л. с.). Есть и версии AMG мощностью 390 и 510 л. с.
У японца двухлитровый агрегат развивающий 211 л. с. и топовый, трехлитровый в 405 «лошадей». C-класс располагает 9-ступенчатой коробкой передач 9G-Tronic, Q50 оснащен «семиступкой» 7G-Tronic. Она так же «мерседесовская».
Внешность решает
Богатство выбора силовых агрегатов за «Мерседесом». Но не спешите бежать в салон. Машины такого класса многие выбирают глазами и вот тут Infiniti Q50 способен перетянуть симпатии на свою сторону. Рубленные формы переднего бампера, стремительный спортивный силуэт. Японец смотрится свежо и современнее классических форм С-класса. Парадокс еще и в том, что рестайлинг Q50 пережил в 2017 году, а C-класс в 2018-ом.
«Мерседес» не сдается и пускает в ход свое фирменное оружие — звезду на решетке радиатора. Она просто-таки гипнотизирует. Но вряд ли всех и вся. В общем, мимо Q50 не сможет пройти молодая аудитория, а старшее поколение, с более консервативными взглядами, выберет C-класс.
Внутренний мир
В салоне Infiniti сразу два сенсорных монитора, плюс поворотная шайба. На верхний можно вывести, скажем, карту навигации. На нижнем настроить климат. Иконки меню перетаскиваются с места на место, как в смартфоне. А медиафайлы можно упорядочить по исполнителю, жанру или другим данным. Кстати, для консервативных водителей, чтобы регулировать настройки температуры, предусмотрены и обычные клавиши.
Мультимедиа Mercedes-Benz не хуже. Но интерфейс Comand тут более «многоярусный», оттого освоиться с ним сложнее. Экран в центре передней панели в угоду безопасности не сенсорный. Управление всей электронной «начинкой» сконцентрировано на новомодном тачпаде в центральном тоннеле. Чтобы освоиться с ним, опять же, нужно некоторое время.
А то, что принимаешь сразу, так это отделку салона. Вот он, настоящий Mercedes-Benz! Светлая кожа кресел, рельефная отделка фронтальной консоли. Кстати, она изготавливается из единого листа шпона, а крышку бокса вырезают лазером. Так достигается точное совпадения фактур. Кожа руля тоже отменного качества. Именно такие тактильные ощущения формируют впечатление от машины высокого класса.
Infiniti на фоне «Мерса» скромнее. Тут и салон в более угрюмых черных тонах, и кожа «сидушек» не такой изящной выделки, и пластики панелей попроще. На руле нет новотрендовых тачпадов, лишь классические кнопки. В общем, если выбирать глазами и пятой точкой, то салон «Мерседеса» понравится куда больше. Однако не сомневаемся, что у Infiniti найдется армия поклонников, которые будут «давить» на то, что проще — не значит хуже.
Не столь различны меж собой
Infiniti Q50 с базовым 211-сильным мотором бодро стартует со светофора. По ощущениям, японец расторопнее, чем немец. Агрегат «цешки» мощностью 204 л. с. больше заточен под экономию топлива. И даже в спортивном режиме чувствуются небольшие задержки коробки при переключениях. Да и на высшие передачи трансмиссия старается перейти быстрее. Спортрежим тут не для гонок, а чтобы легче себя чувствовать в рваном городском трафике, когда нужно быстро объехать тихохода.
По уровню шума в салоне в нашей паре лидирует японец. Причем звук идет не только от двигателя, но и от низкопрофильных шин. Во многом благодаря этому Q50 боится колейности. Если на асфальте появится даже небольшая колея, автомобиль начинает вести себя нервно. Его приходится ловить и корректировать рулем. Это утомляет.
«Мерс» ведет себя солиднее, хотя и он начинает беспокоиться в колее. Но работы рулем «немец» требует меньше. Подвеска неплохо «глотает» выщерблены и неровности асфальта. В общем, порода чувствуется. А вот Infiniti под час не справляется. А все потому, что создан с прицелом на драйверский огонек. Японский седан жестко «бухает» на стыках эстакад и при проезде «лежачих полицейских». Впрочем, скорость все нивелирует.
Что берем
В целом, создается ощущение, что Infiniti — это седан с повадками спорткупе, «заточенного» под азартную управляемость с жестко настроенной подвеской. Кому-то этот характер придется по душе, но премиум-седан, на наш взгляд, должен быть более вальяжным. Ходовая C-класса, конечно, плотная, но она лучше сбалансирована, а управление чуть более четкое и прозрачное.
Что касается внутреннего пространства, то салон «Мерседеса», как уже было сказано, явно повеселее. Тут сильнее ощущаешь премиум, за который просят немалые деньги. Infiniti берет интересной внешностью и более простым и понятным водителю интерфейсом мультимедиа.
Поэтому если вы сторонник авангарда — выбирайте Infiniti Q50. Если же ближе классика, и вы не привыкли торопиться, то Mercedes-Benz C 200 — лучший выбор.