Перетягивание кошелька: сравнительный тест Mercedes-Benz C-класса и Infiniti Q50

Что же лучше: немецкий C-класс или японский Infiniti Q50? И сколько просят за такой престиж?

Базовые цены на оба автомобиля практически идентичны. Mercedes-Benz стоит от 2 380 000 ₽, Infiniti Q50 стартует с 2 300 000 рублей. В активе немца бензиновые моторы объемом 1,6 л (150 л. с.) и 2 л (204 л. с.). Есть и версии AMG мощностью 390 и 510 л. с.

У японца двухлитровый агрегат развивающий 211 л. с. и топовый, трехлитровый в 405 «лошадей». C-класс располагает 9-ступенчатой коробкой передач 9G-Tronic, Q50 оснащен «семиступкой» 7G-Tronic. Она так же «мерседесовская».