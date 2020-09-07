В России стартовали продажи нового китайского кроссовера GAC GS5

Как и предполагалось, в топовых версиях GAC GS5 оснащен довольно богато. В списке есть климат-контроль, сенсорная мультимедиа-система, адаптивный круиз, обогрев руля и ветрового стекла, а также системы поддержания курсовой устойчивости, помощи при экстренном торможении и трогании на подъеме.

У нас модель доступна с единственным наддувным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 137 л. с. В базовой версии, в паре с мотором работает 6-ступенчатая «механика», а остальным прописали 6-ступенчатый «автомат» Aisin. Отметим также, что у машины независимая подвеска и только передний привод.

Теперь о ценах. Начальная версия «Комфорт» стоит 1 499 900 рублей. С «автоматом» она же обойдется в 1 619 900 рублей. «Элит», в которой появляются кресла с электрорегулировками и отделкой натуральной кожей оценили в 1 659 900 рублей. А топовые «Люкс» и «Премиум» стоят 1 749 900 рублей и 1 849 900 рублей соответственно.

GAC GS5 входит в сегмент, где конкуренция очень высока. Скажем, он будет соперничать с локализованными в России Haval F7, Nisssan X-Trail, и Mitsubishi Outlander, а эти оппоненты довольно серьезные.