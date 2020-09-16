Эксклюзивную LADA Granta будут продавать за 637 900 рублей

Первым делом — о главном, то есть о ценах: с восьмиклапанным мотором (87 л. с.) универсал будут предлагать за 637 900 рублей, а с более мощным шестнадцатиклапанником (106 л. с.) — за 652 900 рублей. От стандартных версий исполнение Quest отличается контрастным декором кузова, поэтому крыша, рейлинги и диски новинки — черного цвета.

В салоне главная изюминка — комбинированная обивка сидений специальной водооталкивающей тканью и искусственной кожей (такой материал применяется на автомобилях LADA впервые). В багажнике уложен резиновый коврик и закреплены багажных сетки: одна фиксирует груз по горизонтали, а вторая представляет собой карман на спинке заднего дивана.