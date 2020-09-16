Эксклюзивную LADA Granta будут продавать за 637 900 рублей

Фото производителя.
АВТОВАЗ объявил цены на новую модель LADA Granta Cross Quest. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», дилеры уже начали принbмать заказы на актуальную новинку.

Первым делом — о главном, то есть о ценах: с восьмиклапанным мотором (87 л. с.) универсал будут предлагать за 637 900 рублей, а с более мощным шестнадцатиклапанником (106 л. с.) — за 652 900 рублей. От стандартных версий исполнение Quest отличается контрастным декором кузова, поэтому крыша, рейлинги и диски новинки — черного цвета.

В салоне главная изюминка — комбинированная обивка сидений специальной водооталкивающей тканью и искусственной кожей (такой материал применяется на автомобилях LADA впервые). В багажнике уложен резиновый коврик и закреплены багажных сетки: одна фиксирует груз по горизонтали, а вторая представляет собой карман на спинке заднего дивана.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

В список оснащения включены парктроник, подогрев лобового стекла и передних сидений. Как подсчитал АВТОВАЗ, если собирать такой тюнинг-пакет на стороне, он выйдет на 26% дороже. Так что Quest выберут те, кто хочет выделиться из толпы, но желает сэкономить. К слову, самостоятельные переделки могут быть опасными.

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16 сентября 2020
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