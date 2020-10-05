Mitsubishi L200 превратили во внедорожный кемпер

Немецкая редакция издания motor1.com опубликовала фото доработок пикапа Mitsubishi L200. За 2000 евро, местные энтузиасты установят в кузов специальную выдвижную платформу, на которой можно монтировать автономную кухню с газовой плитой, системой подачи воды и ящиком для столовых приборов.

Кроме того, для L200 разработали и специальную палатку. Она устанавливается на крыше пикапа, а чтобы ее разложить, достаточно усилий всего одного человека.