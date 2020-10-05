Mitsubishi L200 превратили во внедорожный кемпер

Фото из открытых источников
Утилитарный пикап Mitsubishi L200 энтузиасты превратили во внедорожный кемпер с кухней и полноценными спальными местами. С полным набором опций машина становится настоящим домом на колесах.

Немецкая редакция издания motor1.com опубликовала фото доработок пикапа Mitsubishi L200. За 2000 евро, местные энтузиасты установят в кузов специальную выдвижную платформу, на которой можно монтировать автономную кухню с газовой плитой, системой подачи воды и ящиком для столовых приборов.

Кроме того, для L200 разработали и специальную палатку. Она устанавливается на крыше пикапа, а чтобы ее разложить, достаточно усилий всего одного человека.

  • Фото из открытых источников
  • Фото из открытых источников

За внедорожные возможности отвечает электрическая лебедка, 20-дюймовые колеса с «зубастыми» шинами и некие доработки шасси о которых подробно не рассказывают.

Европейцы пишут, что полный комплект такого «тюнинга» обойдется покупателям в 10 000 евро и это не предел. Вероятно, что-то из данного набора, может появиться и в России. Ведь внедорожники и путешествия у нас любят.

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5 октября 2020
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