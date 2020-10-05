Mitsubishi L200 превратили во внедорожный кемпер

Немецкая редакция издания motor1.com опубликовала фото доработок пикапа Mitsubishi L200. За 2000 евро, местные энтузиасты установят в кузов специальную выдвижную платформу, на которой можно монтировать автономную кухню с газовой плитой, системой подачи воды и ящиком для столовых приборов.
Кроме того, для L200 разработали и специальную палатку. Она устанавливается на крыше пикапа, а чтобы ее разложить, достаточно усилий всего одного человека.
За внедорожные возможности отвечает электрическая лебедка, 20-дюймовые колеса с «зубастыми» шинами и некие доработки шасси о которых подробно не рассказывают.
Европейцы пишут, что полный комплект такого «тюнинга» обойдется покупателям в 10 000 евро и это не предел. Вероятно, что-то из данного набора, может появиться и в России. Ведь внедорожники и путешествия у нас любят.