Прощание без слез: машины, которые ушли из России

Кризис, прежде всего, ударил по самым неординарным моделям, а их поставляют к нам из-за границы. Это сводит на нет возможность предлагать привлекательные цены, ведь от курсовых колебаний не скрыться.

Volkswagen Arteon

Одной из таких необычных и статусных машин стал Volkswagen Arteon. Лифтбэк дебютировал в Европе весной 2017 года, а у российских дилеров модель появилась в июне 2020-го. Причиной ухода модели всего через шесть меяцев стала не только ее невостребованность у россиян. Дело в том, что в Старом свете уже продают обновленный автомобиль с новыми силовыми агрегатами и набором опций. То есть, прежних машин, которые завозили в Россию, может просто не остаться. Вот немцы и решили прекратить продажи «Артеона». Однако мы не исключаем, что он может вернуться уже в обновленном виде.

Mazda 3

Еще одной потерей стала стильная Mazda3. Портал «АвтоВзгляд» уже сообщал, что продажи «трешки» остановлены. Ее также завозили из-за границы, так что участь яркого хетча была предрешена. Но есть и хорошая новость. На смену «трешке» скоро должен прийти кроссовер CX-30, который имеет все шансы понравиться нашим покупателям.