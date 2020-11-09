Прощание без слез: машины, которые ушли из России

Кризис, прежде всего, ударил по самым неординарным моделям, а их поставляют к нам из-за границы. Это сводит на нет возможность предлагать привлекательные цены, ведь от курсовых колебаний не скрыться.
Volkswagen Arteon
Одной из таких необычных и статусных машин стал Volkswagen Arteon. Лифтбэк дебютировал в Европе весной 2017 года, а у российских дилеров модель появилась в июне 2020-го. Причиной ухода модели всего через шесть меяцев стала не только ее невостребованность у россиян. Дело в том, что в Старом свете уже продают обновленный автомобиль с новыми силовыми агрегатами и набором опций. То есть, прежних машин, которые завозили в Россию, может просто не остаться. Вот немцы и решили прекратить продажи «Артеона». Однако мы не исключаем, что он может вернуться уже в обновленном виде.
Mazda 3
Еще одной потерей стала стильная Mazda3. Портал «АвтоВзгляд» уже сообщал, что продажи «трешки» остановлены. Ее также завозили из-за границы, так что участь яркого хетча была предрешена. Но есть и хорошая новость. На смену «трешке» скоро должен прийти кроссовер CX-30, который имеет все шансы понравиться нашим покупателям.
Renault Koleos
Флагманский кроссовер Renault — Koleos — также отправили в России на пенсию. Основная причина — очень низкий спрос. За период с зимы по осень 2020 года компания продала всего три сотни кроссоверов. Так что теперь роль флагмана взяла на себя Arkana.
Renault Dokker
Покидает рынок и грузопассажирский Renault Dokker. Дело в том, что весной, когда первая волна коронавируса накрывала нашу страну, у модели закончился сертификат, и Renault не стала продлевать документы.
Тем не менее, Dokker был достаточно популярной моделью. За три года продаж автомобиля в России удалось реализовать около 5000 машин. Это дает надежду на возвращение модели, как только экономическая ситуация начнет выправляться.
Datsun mi-Do и on-Do
Марка Datsun также покидает Россию. Причем делает это в полном составе после того, как японцы объявили о глобальной оптимизации. До декабря хетчбэки mi-DO и седаны on-DO продолжат выпускать на конвейере АВТОВАЗа, а после этого «японцев» можно будет приобрести лишь на вторичном рынке.