Прощание без слез: машины, которые ушли из России

Фото из открытых источников
Российскому авторынку уже который год приходится несладко. А в 2020-м к непростой экономической ситуации присоединился «коронакризис». Он ударил по всем автомобильным брендам. Да так, что они начали выводить из своего модельно ряда некоторые модели. Портал «АвтоВзгляд» заказывает панихиду по безвременно ушедшим от нас автомобилям.

Кризис, прежде всего, ударил по самым неординарным моделям, а их поставляют к нам из-за границы. Это сводит на нет возможность предлагать привлекательные цены, ведь от курсовых колебаний не скрыться.

Volkswagen Arteon

Одной из таких необычных и статусных машин стал Volkswagen Arteon. Лифтбэк дебютировал в Европе весной 2017 года, а у российских дилеров модель появилась в июне 2020-го. Причиной ухода модели всего через шесть меяцев стала не только ее невостребованность у россиян. Дело в том, что в Старом свете уже продают обновленный автомобиль с новыми силовыми агрегатами и набором опций. То есть, прежних машин, которые завозили в Россию, может просто не остаться. Вот немцы и решили прекратить продажи «Артеона». Однако мы не исключаем, что он может вернуться уже в обновленном виде.

Mazda 3

Еще одной потерей стала стильная Mazda3. Портал «АвтоВзгляд» уже сообщал, что продажи «трешки» остановлены. Ее также завозили из-за границы, так что участь яркого хетча была предрешена. Но есть и хорошая новость. На смену «трешке» скоро должен прийти кроссовер CX-30, который имеет все шансы понравиться нашим покупателям.

Фото: Volkswagen

Renault Koleos

Флагманский кроссовер Renault — Koleos — также отправили в России на пенсию. Основная причина — очень низкий спрос. За период с зимы по осень 2020 года компания продала всего три сотни кроссоверов. Так что теперь роль флагмана взяла на себя Arkana.

Renault Dokker

Покидает рынок и грузопассажирский Renault Dokker. Дело в том, что весной, когда первая волна коронавируса накрывала нашу страну, у модели закончился сертификат, и Renault не стала продлевать документы.

Тем не менее, Dokker был достаточно популярной моделью. За три года продаж автомобиля в России удалось реализовать около 5000 машин. Это дает надежду на возвращение модели, как только экономическая ситуация начнет выправляться.

Datsun mi-Do и on-Do

Марка Datsun также покидает Россию. Причем делает это в полном составе после того, как японцы объявили о глобальной оптимизации. До декабря хетчбэки mi-DO и седаны on-DO продолжат выпускать на конвейере АВТОВАЗа, а после этого «японцев» можно будет приобрести лишь на вторичном рынке.

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9 ноября 2020
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