Почему в России скоро перестанут покупать полноприводные кроссоверы

По данным агентства «Автостат», в период с 2007 по 2013 годы доля переднеприводных кроссоверов увеличилась втрое (с 7,1% до 22,4%). Сейчас этот процесс замедлился, но все же не остановился. Машины с шильдиком 4WD покупают больше для престижа. Но ведь дороги становятся лучше, значит, покупка полноприводного SUV постепенно теряет смысл. Да и проблем с такими машинами куда больше.
В основе конструкции полного привода для кроссоверов лежит электромагнитная муфта. Этот дорогой узел делают несколько производителей. Какие-то муфты в эксплуатации надежнее, а какие-то нет. Массовый покупатель об этом, как правило, понятия не имеет. Вот тут и кроется первая неприятность.
Многие муфты при буксовании в грязи или снегу быстро перегреваются. Причин много: от конструктивных просчетов и снижения надежности отдельных деталей из-за экономии, до банального неумения водителей ездить по пересеченной местности и даже выезжать из сугроба на парковке. Так или иначе, при перегреве муфты, толка от кроссовера с шильдиком 4WD никакого. Придется ждать, пока муфта остынет. А ведь любой перегрев пагубно отражается на ресурсе агрегата. Да и выбраться самому не получится. Придется вызывать помощь и дергать автомобиль тросом. Ну и зачем нужен такой полный привод?
Не будем забывать и про то, что полноприводный SUV обходится дороже в обслуживании, нежели моноприводный. Дело в том, что жидкость в электромагнитной муфте нужно менять, а карданы шприцевать. Да и ходовая часть требует внимания. У полноприводных SUV задняя подвеска многорычажная. Она сложнее по конструкции и трудней в ремонте. А у моноприводных машин сзади полузависимая подвеска. Она дешевле и надежнее. Ну а при движении по асфальту, да еще в городском пробочном трафике, недостатки полузависимой подвески вообще не ощущаются.
Не будем забывать и про то, что сейчас — век глобализации. Инженеры разрабатывают не конкретный автомобиль, а целую модульную платформу, на которой можно производить и седаны и кроссоверы. Такая унификация отнюдь не идет на пользу конечному потребителю. Скажем, дорожный просвет многих полноприводных SUV сейчас такой же, как у седанов или хетчбэков. То есть кроссовер может банально сесть на брюхо, когда поедет по колейной сельской грунтовке. И тогда, даже все ведущие колеса не помогут машине выбраться из ловушки. Придется доставать домкрат и учиться джипперским навыкам.
Еще один минус унификации — конструкция подрамника. У полноприводных кроссоверов она такая же, как у легковушек. Это значит, что прочную защиту двигателя установить просто невозможно. А раз так, то выезжать на бездорожье опасно. Ведь можно повредить картер двигателя, коробки передач или сломать рамку радиатора, которую все чаще делают из пластика. И тогда — радиатор охлаждения просто упадет на землю и машина своим ходом никуда не поедет.
Как видите, проблем с полноприводными SUV много. Что касается переднеприводных кроссоверов, то они дешевле и по цене и в обслуживании. А по комфорту не уступают полноприводным аналогам.
Если говорить о поведении на бездорожье, то сейчас многие переднеприводные SUV делают с полностью отключаемой противобуксовочной системой. Вспомним популярный Renault Kaptur, у которого эту возможность ввели после многочисленных просьб покупателей. Поэтому, электроника уже не мешает выбираться из сугробов или ездить по бездорожью. А с цепями противоскольжения это скромный городской кроссовер превращается в настоящий вездеход. Так что смысл покупать машину с полным приводом просто отпадает.