Почему в России скоро перестанут покупать полноприводные кроссоверы

По данным агентства «Автостат», в период с 2007 по 2013 годы доля переднеприводных кроссоверов увеличилась втрое (с 7,1% до 22,4%). Сейчас этот процесс замедлился, но все же не остановился. Машины с шильдиком 4WD покупают больше для престижа. Но ведь дороги становятся лучше, значит, покупка полноприводного SUV постепенно теряет смысл. Да и проблем с такими машинами куда больше.

В основе конструкции полного привода для кроссоверов лежит электромагнитная муфта. Этот дорогой узел делают несколько производителей. Какие-то муфты в эксплуатации надежнее, а какие-то нет. Массовый покупатель об этом, как правило, понятия не имеет. Вот тут и кроется первая неприятность.

Многие муфты при буксовании в грязи или снегу быстро перегреваются. Причин много: от конструктивных просчетов и снижения надежности отдельных деталей из-за экономии, до банального неумения водителей ездить по пересеченной местности и даже выезжать из сугроба на парковке. Так или иначе, при перегреве муфты, толка от кроссовера с шильдиком 4WD никакого. Придется ждать, пока муфта остынет. А ведь любой перегрев пагубно отражается на ресурсе агрегата. Да и выбраться самому не получится. Придется вызывать помощь и дергать автомобиль тросом. Ну и зачем нужен такой полный привод?