Land Rover улучшает условия собственного каршеринга

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Автомобильные бренды, в том числе премиальные, все шире используют услугу подписки на свои машины. Летом такую программу запустило российское представительство Jaguar Land Rover. Теперь компания пересматривает условия, которые должны стать выгоднее для клиентов.

Представители британского бренда меняют условия пользования сервисом Land Rover Mobility. Теперь максимальный срок формления подписки на автомобиль, увеличили до двух лет.

Кроме продления подписки, пересмотрели и тарифы. Теперь аренда кроссовера Range Rover Evoque будет стоить 48 350 рублей в месяц с учетом НДС. То есть, это на 6 722 рубля меньше той цифры которую называли в начале июля, когда проект только начал работать. Подписка на Range Rover Sport обойдется в 68 550 рублей.

Напомним, что в цену подписки включена регистрация в ГИБДД, страхование, техобслуживание и ремонт, сезонный шиномонтаж и хранение шин, а также программа поддержки на дорогах и обработка штрафов.

Пока подписку предоставляют юридическим лицам, но позже намерены предложить подобную услугу всем желающим. На данный момент программа действует в Москве и Санкт-Петербурге.

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4 декабря 2020
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