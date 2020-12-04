Land Rover улучшает условия собственного каршеринга

Представители британского бренда меняют условия пользования сервисом Land Rover Mobility. Теперь максимальный срок формления подписки на автомобиль, увеличили до двух лет.

Кроме продления подписки, пересмотрели и тарифы. Теперь аренда кроссовера Range Rover Evoque будет стоить 48 350 рублей в месяц с учетом НДС. То есть, это на 6 722 рубля меньше той цифры которую называли в начале июля, когда проект только начал работать. Подписка на Range Rover Sport обойдется в 68 550 рублей.

Напомним, что в цену подписки включена регистрация в ГИБДД, страхование, техобслуживание и ремонт, сезонный шиномонтаж и хранение шин, а также программа поддержки на дорогах и обработка штрафов.

Пока подписку предоставляют юридическим лицам, но позже намерены предложить подобную услугу всем желающим. На данный момент программа действует в Москве и Санкт-Петербурге.