MINI предлагает эксклюзивный хетчбэк за 2,8 миллиона рублей

Напомним, что в 1964 году североирландский гонщик Патрик «Пэдди» Хопкирк выиграл на MINI ралли Монте-Карло. После этого началось рождение легенды и для многих марка стала культовой.

Под капотом «раллийного» хетча работает 192-сильный наддувный мотор и 7-ступенчатый «робот». Этот агрегат давно известен, так как идет на базовые версии модели Cooper S. Но «эска» стоит от 2 101 000 рублей, а за эксклюзивный вариант просят уже 2 800 000 ₽ Выложив немалую сумму, фанаты получат уникальный дизайн экстерьера. В этом и заключается суть спецверсии.

У MINI появится решетка радиатора, окрашенная в черный глянец, 17-дюймовые колеса оригинального дизайна, аэродинамический пакет John Cooper Works и автографы Хопкирка на капоте и двери багажника. Кузов окрасят в красный цвет, а крышу — в белый. Плюс нанесут на машину номер 37, под которым выступал гонщик. В салоне появятся накладки на пороги со светящейся надписью Paddy Hopkirk, спортивные кресла с кожаной отделкой и премиальная акустика Harman/Kardon.

В России хотят продать всего 37 таких машин. Причем заказать их можно только онлайн, внеся предоплату в размере 37 000 рублей.