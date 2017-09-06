Франкфурт-2017: MINI покажет новый «заряженный» хетчбэк

Фото: www.cnet.com
Компания MINI представит на Франкфуртовском автосалоне концептуальный гоночный John Cooper Works GP — предвестника хот-хетча нового поколения. Предсерийная же версия автомобиля, предположительно, появится ближе к 2020 году.
Виктория Базылева

Судя по фотографиям, MINI John Cooper Works GP обзавелся большим передним сплиттером, расширенными крыльями и 19-дюймовыми черно-красными легкосплавными дисками. Кроме того, хетчбэк оснастили карбоновыми «юбками», огромным задним антикрылом и уникальными боковыми зеркалами. Нельзя не отметить и сдвоенные патрубки выхлопной системы, расположенные по центру.

В салоне «заряженной» машины можно обнаружить спортивные сиденья, пятиточечные ремни безопасности, а также алюминиевый каркас. Помимо прочего, John Cooper Works GP располагает полностью цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем и подрулевыми «лепестками» переключения передач.

Вместе с тем представители MINI пока не раскрывают никаких технических характеристик автомобиля. Очевидно, британцы решили сохранить интригу до официальной премьеры John Cooper Works GP, которая состоится 12 сентября во Франкфурте.

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6 сентября 2017
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