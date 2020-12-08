Почему бюджетные зимние шины совсем не хуже премиальных

Скажем сразу, речь идет не о покупке дешевых шин на рыночном развале. Такой эксперимент с собственной безопасностью действительно может выйти боком. Мы поговорим о разумной экономии. В этом случае, целесообразно обратить внимание на покрышки среднего ценового сегмента, которые есть в модельной линейке каждого производителя. Скажем, Bridgestone выпускает бюджетные шины под брендом Firestone, у Nokian есть Nordman, а Сontinental владеет маркой Gislaved.
Вот и первый плюс бюджетных шин. Их производят на том же оборудовании и на тех же заводах, что и премиальные. Значит уровень качества и его контроль достаточно высокий. Кроме того, на бюджетные шины также действует расширенная гарантия. Это позволяет бесплатно отремонтировать или заменить покрышку, если вдруг вы обнаружите грыжу на колесе или порез боковины. Ведь если подобное случается с новой «резиной», в большинстве случаев это говорит о браке. Тут уж ничего не поделать. При массовом производстве на 100% подобного не избежать. Для этого и существует гаранитя.
Вспомним и тот факт, что в бюджетный сегмент производители выводят свои премиальные покрышки, после того, как представляют что-то новое. Те же модели Nordman, это бывшая Hakkapeliitta, которая всего несколько лет назад занимала первые места в тестах большинства европейских и российских автомобильных СМИ. А Gislaved некогда боролся с «Хаккапелитой» на равных, и даже выигрывал у нее по некоторым показателям.
Технологии двух-трех летней давности производители не собираются списывать со счетов, потому покупателям грех этим не воспользоваться.
Вспомним и то, что шинники, в процессе производства покрышек, могут менять состав резиновой смеси. Скажем, внести в него компоненты, которые увеличат ходимость «резины». Это неизбежно сделает шину жестче, но она и прослужит дольше. Это еще один плюс бюджетной продукции.
Конечно же, более жесткая «резина» будет чуть хуже тормозить на льду, нежели мягкая. Но просто голый лед на дороге сейчас встречается редко. А значит водитель всегда может поехать по краю дороги, где намело снега. Шины «ухватятся» за снег, что позволит безопасно миновать скользкий участок.