Почему бюджетные зимние шины совсем не хуже премиальных

Вспомним и тот факт, что в бюджетный сегмент производители выводят свои премиальные покрышки, после того, как представляют что-то новое. Те же модели Nordman, это бывшая Hakkapeliitta, которая всего несколько лет назад занимала первые места в тестах большинства европейских и российских автомобильных СМИ. А Gislaved некогда боролся с «Хаккапелитой» на равных, и даже выигрывал у нее по некоторым показателям.

Технологии двух-трех летней давности производители не собираются списывать со счетов, потому покупателям грех этим не воспользоваться.

Вспомним и то, что шинники, в процессе производства покрышек, могут менять состав резиновой смеси. Скажем, внести в него компоненты, которые увеличат ходимость «резины». Это неизбежно сделает шину жестче, но она и прослужит дольше. Это еще один плюс бюджетной продукции.

Конечно же, более жесткая «резина» будет чуть хуже тормозить на льду, нежели мягкая. Но просто голый лед на дороге сейчас встречается редко. А значит водитель всегда может поехать по краю дороги, где намело снега. Шины «ухватятся» за снег, что позволит безопасно миновать скользкий участок.