После обновления Land Rover Discovery подорожал на миллион рублей

Но главное — Land Rover решил полностью отказаться от пружинных подвесок! Теперь для Discovery доступна лишь связка из пневматических элементов и адаптивных амортизаторов. Из мелочей подметим свежую версию фирменного внедорожного ассистента Terrain Response.

Моторы — только трехлитровые. Это бензиновый P360 мощностью 360 л. с., дополненный технологией мягкого гибрида (MHEV), а также дизель D250 с отдачей в 249 сил. Обеим версиям полагается 8-ступенчатый «автомат».

Стоимость новинки — 5 599 000 рублей за базовую комплектацию S. Хотя дореформенные внедорожники продавались за 4 585 000! Видимо, столь дерзкое подорожание объясняется переходом на «пневму».

Кстати, в Россию только что приехал заметно подорожавший Range Rover Velar. Он нисколько не изменился снаружи, зато внутри получил новый руль, улучшенную медиасистема, а также продвинутую системой очистки воздуха — есть, за что переплачивать. Или нет?