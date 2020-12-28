После обновления Land Rover Discovery подорожал на миллион рублей

Jaguar и Land Rover устроили настоящий «марафон обновлений», проведя рестайлинг целой россыпи моделей. Вот руки британцев дошли и до Discovery. Пусть сами машины заявятся в Россию лишь следующей весной, но уже сейчас российский офис марки наклеил на них ценники.

Да, обновление «Диско» прошло по упрощенному сценарию: дело ограничилось переводом оптики на светодиоды да сменой рисунка решетки радиатора.

В салоне же появился большой тачскрин новой медиасистемы, под который художникам пришлось перекроить переднюю панель. Остальные «обновки», вроде перелицованных руля и селектора трансмиссии заметит только настоящий фанат модели.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Но главное — Land Rover решил полностью отказаться от пружинных подвесок! Теперь для Discovery доступна лишь связка из пневматических элементов и адаптивных амортизаторов. Из мелочей подметим свежую версию фирменного внедорожного ассистента Terrain Response.

Моторы — только трехлитровые. Это бензиновый P360 мощностью 360 л. с., дополненный технологией мягкого гибрида (MHEV), а также дизель D250 с отдачей в 249 сил. Обеим версиям полагается 8-ступенчатый «автомат».

Стоимость новинки — 5 599 000 рублей за базовую комплектацию S. Хотя дореформенные внедорожники продавались за 4 585 000! Видимо, столь дерзкое подорожание объясняется переходом на «пневму».

Кстати, в Россию только что приехал заметно подорожавший Range Rover Velar. Он нисколько не изменился снаружи, зато внутри получил новый руль, улучшенную медиасистема, а также продвинутую системой очистки воздуха — есть, за что переплачивать. Или нет?

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28 декабря 2020
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