В Москве снесли последний работавший цех завода ЗИЛ: кадры останков

Цех №6 примечателен тем, что именно здесь выпускались легковые модели марки ЗИЛ, которые иногда еще называют «членовозами» (имея в виду членов ЦК КПСС). Само производство на этой площадке фунционировало ориентировочно до 2017 года.
Более того, мы четыре года назад своими глазами видели, как 50 зиловцев занимались обслуживанием и реставрацией легковых машин, а попутно — сборкой новых экземпляров.Не удивляйтесь: с советских времен на заводе остался задел для нескольких десятков автомобилей.
В принципе, шестому цеху повезло больше других. Большая часть оснастки, станков и запчастей нашла нового владельца, который перевез все это хозяйство за пределы Москвы. О выпуске новых моделей речи не идет, но реставрация старой техники силами бывших заводчан пользуется спросом.
Правда, все ли оборудование удалось переместить по новому адресу, неизвестно. Во всяком случае, вполне комплектный лимузин ЗИЛ-41041 стоимостью более 30 000 000 рублей и немалое количество инструмента оставались внутри помещения вплоть до самого его сноса.
Кстати, в Сети «всплыли» любопытные изображения концептуального внедорожника ЗИЛ под беспринципным названием «Принцип». Если такой автомобиль обернется серией, Aurus будет нервно курить в сторонке. Впрочем, судите сами.