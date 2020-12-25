В Москве снесли последний работавший цех завода ЗИЛ: кадры останков

Цех №6 примечателен тем, что именно здесь выпускались легковые модели марки ЗИЛ, которые иногда еще называют «членовозами» (имея в виду членов ЦК КПСС). Само производство на этой площадке фунционировало ориентировочно до 2017 года.

Более того, мы четыре года назад своими глазами видели, как 50 зиловцев занимались обслуживанием и реставрацией легковых машин, а попутно — сборкой новых экземпляров.Не удивляйтесь: с советских времен на заводе остался задел для нескольких десятков автомобилей.