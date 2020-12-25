Чем новая LADA Niva Travel отпугнет или заманит покупателя

Сейчас без преувеличения можно сказать, что LADA Niva Travel — главная премьера АВТОВАЗа в 2020 году. К сожалению, это не абсолютно новое поколение «проходимца» из Тольятти, а лишь модернизация существующей модели, которая до этого была известна, как Chevrolet Niva.

Напомним, что «Ниву» разрабатывал именно АВТОВАЗ, а ее производство началось в 2000 году под маркой LADA, но спустя два года автомобиль стали собирать на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ под брендом Chevrolet.

В начале зимы 2019 года тольяттинский автогигант приобрел 50% акций GM-АВТОВАЗ у корпорации General Motors. А уже в апреле бывшее совместное предприятие переименовали в АО «Лада Запад Тольятти». Так «ШНива» снова стала «Ладой». Кого-то это может отпугнуть, ведь принципиально автомобиль не изменился. Но не будем спешить с выводами: посмотрим, над чем заводчане таки работали.

Большая часть кузовных панелей «Нивы» осталась прежней, но капот, передние крылья, бампер и головная оптика — совершенно новые. Сзади появился обновленный бампер и светодиодные фонари, а по бокам более рельефные накладки на колесные арки. В исполнении Off-road машина получит шноркель, «зубастые» шины и обвес из неокрашенного пластика. Чем не «гряземес»?