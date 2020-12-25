Чем новая LADA Niva Travel отпугнет или заманит покупателя

Сейчас без преувеличения можно сказать, что LADA Niva Travel — главная премьера АВТОВАЗа в 2020 году. К сожалению, это не абсолютно новое поколение «проходимца» из Тольятти, а лишь модернизация существующей модели, которая до этого была известна, как Chevrolet Niva.
Напомним, что «Ниву» разрабатывал именно АВТОВАЗ, а ее производство началось в 2000 году под маркой LADA, но спустя два года автомобиль стали собирать на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ под брендом Chevrolet.
В начале зимы 2019 года тольяттинский автогигант приобрел 50% акций GM-АВТОВАЗ у корпорации General Motors. А уже в апреле бывшее совместное предприятие переименовали в АО «Лада Запад Тольятти». Так «ШНива» снова стала «Ладой». Кого-то это может отпугнуть, ведь принципиально автомобиль не изменился. Но не будем спешить с выводами: посмотрим, над чем заводчане таки работали.
Большая часть кузовных панелей «Нивы» осталась прежней, но капот, передние крылья, бампер и головная оптика — совершенно новые. Сзади появился обновленный бампер и светодиодные фонари, а по бокам более рельефные накладки на колесные арки. В исполнении Off-road машина получит шноркель, «зубастые» шины и обвес из неокрашенного пластика. Чем не «гряземес»?
Если посмотреть на автомобиль внимательнее, можно увидеть, что фары тут галогенные и без линз, то есть самые обычные. Это неплохо, ведь стоить они будут недорого. Минус такого решения лишь в том, что новомодные диоды освещают дорогу много ярче.
Еще одно наблюдение: из переднего бампера выглядывают две проушины, но вокруг них окрашенный пластик. Как бы после первого выезда на бездорожье это пластик не повредился стальными крюками.
Кстати, машина оказалась длиннее дорестайлинговой версии на целых 5 сантиметров. Судя по всему, прибавка идет за счет бамперов. То есть свесы кузова стали чуть больше, а это уменьшает параметры геометрической проходимости. Так что на серьезном бездорожье нужно быть осторожнее.
В плане техники лишь точечные изменения. Конструкторы доработали переднюю часть, в результате чего снаряженная масса снизилась с 1485 до 1465 кг. Что касается силового агрегата, то под капотом работает старый, иногда даже добрый 80-сильный атмосферник объемом 1,7 литра с механической 5-ступенчатой коробкой передач. Никуда не делись «понижайка» и блокировка межосевого дифференциала в «раздатке». Спасибо!
Конечно, бывалые «шнивоводы» помнят про недостатки мотора. Слабосильного двигателя не хватает ни на обгонах, ни при движении по серьезному бездорожью. Что касается коробки передач, то там часто текут сальники. Да и вообще, список ее недостатков обширен. Зато трансмиссию досконально знают механики, и нет никаких проблем с запчастями.
В любом случае, завод сделал большой шаг вперед, и обновленная «Нива» выглядит интересно. Испытать автомобиль на бездорожье уже не терпится, и портал «АвтоВзгляд» вскоре обязательно это сделает.