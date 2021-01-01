Чем разочарует автовладельцев подержанная Daewoo Gentra

Сейчас подержанный седан 2014 года выпуска и пробегом 100 000 км можно приобрести за 370 000 рублей. Это будет машина с бензиновым 1,5-литровым мотором, мощностью 105 л. с. и механической коробкой передач. Цена — более, чем гуманна, а если учесть, что салон этого седана такой же, как у «Шевроле», предложение выглядит заманчивым. Но стоит ли присматриваться к корейскому автомобилю родом из Узбекистана? Давайте разбираться.
Кузов
Лакокрасочное покрытие кузова — тонкое, так что сколы — явление частое. Больше всего достается капоту, порогам и передним крыльям. Нередки случаи, когда машины с пробегом под 100 000 км нуждались в повторной покраске этих деталей. Что касается ржавчины, то она может появиться в районе передних колесных арок и порогов.
Обратите внимание и на резиновые уплотнители дверей и багажника. Со временем они трескаются, изнашиваются и начинают пропускать пыль и даже влагу.
Двигатель и коробка передач
У «Джентры» только один двигатель — бензиновый 1,5-литровый мотор мощностью 105 л. с. Этот же агрегат ставили на Chevrolet Cobalt. Движок довольно надежен, и проблем с ним нет. Стоит лишь обратить внимание на мелочи: такие, как расширительный бачек (он трескается), да потеющие сальники коленвала.
Что касается трансмиссии, то у «Джентры» может быть, как 5-ступенчатая «механика», так и 6-ступенчатый «автомат». Сцепление у «механики» ходит около 150 000 км, но раньше этого пробега может потребовать замены выжимной подшипник. «Автомат» GM 6T30 также оказался довольно надежным, проблем не доставляет. Главное — регулярно обновлять рабочую жидкость трансмиссии.
Ходовая часть
Схема подвесок стандартна для седанов. Спереди стоит Мак-ферсон, а сзади — многорычажка. В целом, ходовая часть не доставляет серьезных проблем, но слабые места все же есть. Скажем, шаровые опоры передних рычагов меняют уже после 60 000 км пробега, а задние амортизаторы ходят около 50 000 км, что довольно скромно.
Передние ступичные подшипники прослужат около 150 000 км, а внимание задним тормозным шлангам нужно уделить после 120 000 км. К этому пробегу на них появляются трещины, что приговаривает детали к замене.
Покупать или нет
Daewoo Gentra можно назвать довольно удачным приобретением для тех, кто сильно ограничен в средствах. У недорогого седана нет особых проблем с надежностью, и он не требует серьезных вложений после покупки.