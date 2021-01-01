Чем разочарует автовладельцев подержанная Daewoo Gentra

Сейчас подержанный седан 2014 года выпуска и пробегом 100 000 км можно приобрести за 370 000 рублей. Это будет машина с бензиновым 1,5-литровым мотором, мощностью 105 л. с. и механической коробкой передач. Цена — более, чем гуманна, а если учесть, что салон этого седана такой же, как у «Шевроле», предложение выглядит заманчивым. Но стоит ли присматриваться к корейскому автомобилю родом из Узбекистана? Давайте разбираться.

Кузов

Лакокрасочное покрытие кузова — тонкое, так что сколы — явление частое. Больше всего достается капоту, порогам и передним крыльям. Нередки случаи, когда машины с пробегом под 100 000 км нуждались в повторной покраске этих деталей. Что касается ржавчины, то она может появиться в районе передних колесных арок и порогов.

Обратите внимание и на резиновые уплотнители дверей и багажника. Со временем они трескаются, изнашиваются и начинают пропускать пыль и даже влагу.

Двигатель и коробка передач

У «Джентры» только один двигатель — бензиновый 1,5-литровый мотор мощностью 105 л. с. Этот же агрегат ставили на Chevrolet Cobalt. Движок довольно надежен, и проблем с ним нет. Стоит лишь обратить внимание на мелочи: такие, как расширительный бачек (он трескается), да потеющие сальники коленвала.

Что касается трансмиссии, то у «Джентры» может быть, как 5-ступенчатая «механика», так и 6-ступенчатый «автомат». Сцепление у «механики» ходит около 150 000 км, но раньше этого пробега может потребовать замены выжимной подшипник. «Автомат» GM 6T30 также оказался довольно надежным, проблем не доставляет. Главное — регулярно обновлять рабочую жидкость трансмиссии.