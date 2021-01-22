Почему в России еще долго будет дефицит новых автомобилей

Эксперты авторынка уверены, что в этом году его ждет стабилизация. Что касается ценообразования, то «прайсы» в автосалонах продолжат расти, а скидок и спецпредложений станет еще меньше.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» Денис Петрунин, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр», дефицит популярных моделей автомобилей, появившийся в конце 2020 года, сохранится как минимум до конца первого квартала 2021 года. Этому способствует начавшаяся в Европе вторая волна коронавируса. Если не будет введен повторный локдаун и распространение вируса удастся притормозить, весной поставки нормализуются.

Эксперт добавляет, что ожидает сокращения емкости авторынка на 10—15% по итогам года.

Не секрет, что на цены влияет и валютный курс. При таком пикировании национальной валюты, растет вероятность уменьшения поставок машин из-за рубежа и сокращение роста объемов локального производства. Возможет также уход некоторых автомобильных марок и отдельных моделей из России.

Андрей Ольховский, генеральный директор АО АВТОDOM, говорит, что динамика продаж новых автомобилей будет зависеть прежде всего от логистики и возможностей импортеров — это как минимум актуально на первое полугодие 2021 года.