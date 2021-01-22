Почему в России еще долго будет дефицит новых автомобилей

Эксперты авторынка уверены, что в этом году его ждет стабилизация. Что касается ценообразования, то «прайсы» в автосалонах продолжат расти, а скидок и спецпредложений станет еще меньше.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» Денис Петрунин, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр», дефицит популярных моделей автомобилей, появившийся в конце 2020 года, сохранится как минимум до конца первого квартала 2021 года. Этому способствует начавшаяся в Европе вторая волна коронавируса. Если не будет введен повторный локдаун и распространение вируса удастся притормозить, весной поставки нормализуются.
Эксперт добавляет, что ожидает сокращения емкости авторынка на 10—15% по итогам года.
Не секрет, что на цены влияет и валютный курс. При таком пикировании национальной валюты, растет вероятность уменьшения поставок машин из-за рубежа и сокращение роста объемов локального производства. Возможет также уход некоторых автомобильных марок и отдельных моделей из России.
Андрей Ольховский, генеральный директор АО АВТОDOM, говорит, что динамика продаж новых автомобилей будет зависеть прежде всего от логистики и возможностей импортеров — это как минимум актуально на первое полугодие 2021 года.
- Если по итогам первого квартала ситуация с пандемией изменится в лучшую сторону, то можем ожидать восстановления поставок и соответственно выход на стандартную модель бизнеса. Ну а если ситуация будет также критическая, то дефицит продлится и далее, что однозначно скажется на объемах продаж, — добавляет он.
Эксперт прогнозирует, что во втором полугодии произойдет охлаждение рынка — будут исчерпаны запасы спроса со стороны покупателей и цена на автомобили будет соответствовать курсам валют по состоянию на 1 квартал 2020 года. Ольховский добавляет, что если смотреть на 2021 год в целом, то динамика продаж будет в коридоре показателей 2019 года и показателей 2020 года — скорее всего динамика будет не выше +7—8% к объемам 2020 года.
Как видим, профессионалы отрасли прочат авторынку непростые времена. Отсутствие скидок снизит интерес покупателей, что потянет за собой замедление темпов роста продаж. Но есть в этой ситуации и плюс. Из-за снижения спроса удастся быстрее достичь рыночного баланса и справиться с дефицитом машин.