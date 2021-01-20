5 самых популярных в России рамных внедорожников

В материале мы собрали те модели, которые оказались самыми востребованными у россиян. Среди пятерки лучших представителей «полноприводных» оказались, как доступные модели, так и премиальные.
Первое место в нашем рейтинге занимает флагман автозавода в Ульяновске — UAZ Patriot. В прошлом году удалось продать более 13500 машин. Напомним, что «Патриот» оснащается 2,7-литровым мотором ЗМЗ-Про мощностью 149 сил, который может быть как бензиновым, так и битопливным (бензин + метан или бензин + пропан-бутан). Есть выбор из пятиступенчатой «механики» и шестиступенчатого «автомата» Punch Powerglide 6L50.
Младший «Крузак» или Toyota Land Cruiser Prado разошелся тиражом более 10 000 экземпляров, что очень неплохо для премиальной машины. «Прадик» отличается отличной проходимостью. У него большой дорожный просвет в 215 мм, короткие свесы кузова, а подвеску не так-то просто пробить.
Третье место занимает Mitsubishi Pajero Sport с результатом почти в 6000 проданных машин. «Паджеро» также не пасует перед серьезным бездорожьем. Его клиренс составляет 218 мм, а снаряженная масса — чуть более 2 тонн. Если поставить на автомобиль «мудовую резину» и шноркель, его внедорожный потенциал будет почти безграничным.
Четвертое место занимает флагман «рамников» Toyota — легендарный Land Cruiser 200. Это настоящий автомобиль мечты, о котором грезит полстраны, но в прошлом году обладателями «Крузаков» стали чуть более 4 000 человек. Остается только поздравить счастливчиков и позавидовать им белой завистью. Ведь у «двухсотки» не только отличные внедорожные характеристики. Модель еще и очень ликвидна на вторичном рынке, крайне медленно теряя в цене.
Пятерку замыкает еще один представитель клана Toyota — внедорожник Fortuner. В прошлом году его выбрали 2500 человек. Эта модель самая простая среди рамных внедорожников бренда, поскольку унифицирована с пикапом Hilux. Машина второго поколения на конвейере уже пять лет, потому летом прошлого года прошла ее первая модернизация. Премьеру провели в Таиланде, откуда «рамник» поставляют, в том числе, и к нам.