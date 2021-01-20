5 самых популярных в России рамных внедорожников

В материале мы собрали те модели, которые оказались самыми востребованными у россиян. Среди пятерки лучших представителей «полноприводных» оказались, как доступные модели, так и премиальные.

Первое место в нашем рейтинге занимает флагман автозавода в Ульяновске — UAZ Patriot. В прошлом году удалось продать более 13500 машин. Напомним, что «Патриот» оснащается 2,7-литровым мотором ЗМЗ-Про мощностью 149 сил, который может быть как бензиновым, так и битопливным (бензин + метан или бензин + пропан-бутан). Есть выбор из пятиступенчатой «механики» и шестиступенчатого «автомата» Punch Powerglide 6L50.

Младший «Крузак» или Toyota Land Cruiser Prado разошелся тиражом более 10 000 экземпляров, что очень неплохо для премиальной машины. «Прадик» отличается отличной проходимостью. У него большой дорожный просвет в 215 мм, короткие свесы кузова, а подвеску не так-то просто пробить.

Третье место занимает Mitsubishi Pajero Sport с результатом почти в 6000 проданных машин. «Паджеро» также не пасует перед серьезным бездорожьем. Его клиренс составляет 218 мм, а снаряженная масса — чуть более 2 тонн. Если поставить на автомобиль «мудовую резину» и шноркель, его внедорожный потенциал будет почти безграничным.