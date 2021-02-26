Стала известна дата начала продаж обновленного LADA Largus

Старт продаж обновленного универсала LADA Largus FL намечен на 5 марта 2021 года. Об этом со ссылкой на одного из дилеров АВТОВАЗа сообщил паблик «Лада Ларгус Клуб».

Напомним, что «Ларгус» получил фары от Renault Logan, новый бампер, а также капот и крылья иной формы. В салоне появилась кресла с развитой боковой поддержкой, новый руль и панель приборов.

Изменилась и отдача 1,6-литрового бензинового мотора. Если раньше восьмиклапанник выдавал 87 сил, то теперь мощность подняли до 90 л. с. Для этого на «атмосферник» установили иную шатунно-поршневую группу, газораспределительный механизм и коленчатый вал.

Если говорить о ценах, то базовая цена на фургон начинается от 685 900 рублей, а пассажирская версия поятнет на 690 900 рублей.