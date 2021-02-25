Чем скачки атмосферного давления опасны для автомобиля

Москвичей предупредили о «барической пиле», то есть, в ближайшее время ожидаются резкие скачки атмосферного давления. Метеочувствительные люди запасаются лекарствами. А ведь для автомобиля погодные аномалии тоже не проходит бесследно.

Чаще всего, от перепадов давления и изменений погоды страдают покрышки. Поскольку они накачаны воздухом, а воздух — вещество газообразное, он имеет свойство расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. Выходит, что если температура воздуха падает — давление в шинах снижается. Учтем и то, что многие водители не следят за давлением в шинах. Как накачали их летом и так и ездят до зимы. Настало время достать насос, и вот почему.

Метеорологи установили, что в средней полосе России разность средней летней и зимней температур равна примерно 28 градусов. Поэтому к зиме давление в шинах падает примерно на 0,35 атм. А это уже влияет на управляемость.

Не будем забывать и про то, что при погодных аномалиях ночные и дневные температуры тоже сильно разнятся. Поэтому, если под утро подморозило, давление в колесах может опуститься еще на 0,13 атмосфер. Получается, что в шине, которую накачали летом до положенных 2 атмосфер, зимой давление опуститься до 1,52 атмосфер. А это уже очень низкий показатель.