Чем скачки атмосферного давления опасны для автомобиля

Москвичей предупредили о «барической пиле», то есть, в ближайшее время ожидаются резкие скачки атмосферного давления. Метеочувствительные люди запасаются лекарствами. А ведь для автомобиля погодные аномалии тоже не проходит бесследно.
Чаще всего, от перепадов давления и изменений погоды страдают покрышки. Поскольку они накачаны воздухом, а воздух — вещество газообразное, он имеет свойство расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. Выходит, что если температура воздуха падает — давление в шинах снижается. Учтем и то, что многие водители не следят за давлением в шинах. Как накачали их летом и так и ездят до зимы. Настало время достать насос, и вот почему.
Метеорологи установили, что в средней полосе России разность средней летней и зимней температур равна примерно 28 градусов. Поэтому к зиме давление в шинах падает примерно на 0,35 атм. А это уже влияет на управляемость.
Не будем забывать и про то, что при погодных аномалиях ночные и дневные температуры тоже сильно разнятся. Поэтому, если под утро подморозило, давление в колесах может опуститься еще на 0,13 атмосфер. Получается, что в шине, которую накачали летом до положенных 2 атмосфер, зимой давление опуститься до 1,52 атмосфер. А это уже очень низкий показатель.
А еще от «барической пилы» может зажечься Сheck engine, а двигатель начнет «тупить», повергая водителя в шок, ведь атмосферный мотор еще вчера был абсолютно исправен.
Дело в том, что крутящий момент и мощность агрегата в значительной степени зависят от качественного состава топливо-воздушной смеси. В смеси есть кислород, который отвечает за процесс сгорания топлива. А содержание кислорода в воздухе зависит от погоды — атмосферного давления, влажности и температуры. Во влажном воздухе, да еще в сырую погоду кислорода гораздо меньше, чем в сухом. Поэтому мощность двигателя немного снижается.
А с падением атмосферного давления содержание кислорода в воздухе уменьшается еще сильнее. По этой причине, скажем, падает мощность двигателя в горах. Тоже самое происходит и при «барической пиле». Поэтому если датчик массового расхода воздуха изношен, он может начать «чудить», а электронный блок управления двигателем станет подавая обедненную смесь. Вот мотор и начнет «испонять». Поэтому, пока не поздно, лучше проверить исправность датчиков.