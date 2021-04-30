Объявлены российские цены на новый Mercedes-Maybach S-класса

Продажи Mercedes-Maybach S-класса начинаются с модификаций S580 и S680. Под капотом первой версии работает четырехлитровый V8 мощностью 503 л. с. Вторая похвастает 630-сильным V12 объемом 6 литров. Что касается цен, то «прайс» начинается от 19 990 000 рублей, а седан с V12 оценен минимум в 27 850 000 рублей.

Если говорить о конкурентах «Майбаха», то их пока на российском рынке нет. Audi только работает над наиболее роскошной модификацией длиннобазного седана A8L с бензиновым W12, которую нарекли «Хорьх», а от BMW вообще нет никаких новостей по этому поводу. Если смотреть чуть выше, то у нас продают Rolls-Royce Ghost, но его нельзя считать прямым конкурентом, ведь машина стоит в полтора раза дороже самого роскошного S 580.