Новейший Range Rover: объявлены версии для России

Итак, нас ждет пара дизельных и пара бензиновых модификаций. Роль базовой сыграет модификация D250, у которой под капотом будет упратан 3-литровый 249-сильный турбодизель. Исполнению D350 полагается форсированная до 350 л. с. версия этого мотора.

Бензиновый Range Rover P360 — это «мягкий» гибрид, построенный вокруг трехлитровой бензиновой турбошестерки (360 л. с., 500 Нм). Ему ассистирует 48-вольтовым стартер-генератором, запитанный от небольшой литий-ионной батареей, что упрятана под передними сиденьями.