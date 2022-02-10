Новейший Range Rover: объявлены версии для России

Итак, нас ждет пара дизельных и пара бензиновых модификаций. Роль базовой сыграет модификация D250, у которой под капотом будет упратан 3-литровый 249-сильный турбодизель. Исполнению D350 полагается форсированная до 350 л. с. версия этого мотора.
Бензиновый Range Rover P360 — это «мягкий» гибрид, построенный вокруг трехлитровой бензиновой турбошестерки (360 л. с., 500 Нм). Ему ассистирует 48-вольтовым стартер-генератором, запитанный от небольшой литий-ионной батареей, что упрятана под передними сиденьями.
Наконец, вершина гаммы — Range Rover P530, которому создатели отрядили битурбомотор BMW N63. V8 объемом 4,4 литра выдает 530 л. с, так что «сотню» внедорожник разменивает за 4,6 секунды
Всем модификациям полагается восьмиступенчатый «автомат» ZF, двухступенчатую раздаточная коробка BorgWarner, система полного привода, пневматическая подвеска и полноуправляемое шасси.
В базовую комплектацию войдут обивка сидений натуральной кожей, трехзонный климат-контроль, доводчики дверей, аудиосистема Meridian и множество других приятностей.
Также добавим, что новый Range Rover будет доступен в стандартной и удлиненной версиях, притом для последней впервые доступен третий ряд сидений.
В общем, и без того богатый автомобиль стал еще богаче. Обозреватель портала «АвтоВзгляд» побывал на закрытом показе флагмана марки и готов рассказать, каков новый «Рейндж» на ощупь.