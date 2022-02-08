МВД и Минюст договорились конфисковывать машины за езду без «прав»

фото: соцсети
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что согласовала с МВД и Минюстом предложения по ужесточению наказаний для автомобилистов, застигнутых за вождением без водительского удостоверения. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Рабочая группа под руководством депутата Госдумы Ирины Яровой предложила назначать штрафы за езду без «прав» водителям, этого документа лишенным, в размере 50 000—100 000 рублей. Сейчас за это полагается взыскание в размере 30 000 рублей, либо административный арест до 15 суток.

Кроме того, Яровая сообщила, что рабочая группа, в которой принимают участие представители Минюста и МВД, также договорились до необходимости конфискации автомобилей правонарушителей в случае нахождения за рулем без ВУ, при повторной езде в состоянии опьянения и за опасное вождение.

– Есть абсолютное понимание, что непринятие подобной меры было бы даже уже странным и необъяснимым для общества. Мы предварительно все эти новеллы проработали и с МВД, и с Министерством юстиции, и у нас есть общее понимание того, что такой алгоритм… будет адекватной мерой,— приводит слова Яровой «Интерфакс».

лишение прав, водительское удостоверение, ПДД, ГИБДД
8 февраля 2022
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