МВД и Минюст договорились конфисковывать машины за езду без «прав»

Рабочая группа под руководством депутата Госдумы Ирины Яровой предложила назначать штрафы за езду без «прав» водителям, этого документа лишенным, в размере 50 000—100 000 рублей. Сейчас за это полагается взыскание в размере 30 000 рублей, либо административный арест до 15 суток.

Кроме того, Яровая сообщила, что рабочая группа, в которой принимают участие представители Минюста и МВД, также договорились до необходимости конфискации автомобилей правонарушителей в случае нахождения за рулем без ВУ, при повторной езде в состоянии опьянения и за опасное вождение.

– Есть абсолютное понимание, что непринятие подобной меры было бы даже уже странным и необъяснимым для общества. Мы предварительно все эти новеллы проработали и с МВД, и с Министерством юстиции, и у нас есть общее понимание того, что такой алгоритм… будет адекватной мерой,— приводит слова Яровой «Интерфакс».