Когда не лишают «прав» за обгон по «встречке»

Как известно, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, сопряженный с нарушением ПДД, грозит водителю либо лишением «прав» на 4—6 месяцев, либо штрафом в размере 5000 ₽ Об этом говорит п. 4 ст. 12.15 КоАП. Это означает, что все-таки существует вероятность остаться «при в/у», даже обогнав более медленного коллегу по встречной полосе.
И стоит помнить, что решение о наказании за такой проступок принимает суд, а не инспектор ДПС, застукавший водителя. Так что ГИБДД тут — лишь своего рода «инструмент фиксации». В каких же случаях обгон по «встречке» не приведет к лишению «прав»?
НА ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЮ
Например, когда «нарушение осуществлено впервые». В первом приближении это означает, что в течении предшествующего проступку года водитель не выезжал на полосу встречного движения в нарушение ПДД. Суд может (но не обязан!) учесть это и назначить наказание не в виде лишения «прав», а ограничиться пятитысячным штрафом. Но тут есть нюанс. Перед рассмотрением подобных дел судья получает справку-выписку из полицейских баз данных со «штрафной историей» автомобилиста.
Если он увидит там информацию о том, что гражданин хотя и не выезжал в последнее время на «встречку», но имеет кучу штрафов за другие нарушения, дело имеет все шансы завершиться лишением «прав». То есть все решается, как говорится «с учетом личности обвиняемого». Тем не менее, вероятность отделаться штрафом достаточно велика.
«АВТОМАТОМ» — НЕ СЧИТАЕТСЯ
Второй случай, когда за выезд на «встречку» через любое количество сплошных осевых линий лишение «прав» не предусмотрено, связан со способом его документирования. Если обгон в запрещенном месте произошел в поле зрения камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, то ни о каком лишении нарушителя «прав» даже речи быть не может. Тут возможно оформление штрафа на 5000 рублей — даже если за гражданином обгонов в запрещенных местах числится по десятку в день.
ВСЕ ВОПРОСЫ — К РАЗМЕТКЕ
Ну и третья ситуация, когда за обгон по встречной полосе можно не опасаться лишения, связана с отсутствием запрещающих этот маневр знаков и стершейся сплошной осевой линии. Либо разметка оказалась скрыта снегом или льдом. Порой в таких местах любят «пастись» экипажи ГИБДД и отлавливать водителей, которые сами не зная того, выехали на «встречку».
Но как только жертва подобного «развода» заявляет о том, что у нее есть запись видеорегистратора или водитель принимается оперативно фиксировать на видео плачевное состояние дорожного полотна, все претензии со стороны экипажа ДПС, как правило, снимаются.