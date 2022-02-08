Когда не лишают «прав» за обгон по «встречке»

Как известно, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, сопряженный с нарушением ПДД, грозит водителю либо лишением «прав» на 4—6 месяцев, либо штрафом в размере 5000 ₽ Об этом говорит п. 4 ст. 12.15 КоАП. Это означает, что все-таки существует вероятность остаться «при в/у», даже обогнав более медленного коллегу по встречной полосе.

И стоит помнить, что решение о наказании за такой проступок принимает суд, а не инспектор ДПС, застукавший водителя. Так что ГИБДД тут — лишь своего рода «инструмент фиксации». В каких же случаях обгон по «встречке» не приведет к лишению «прав»?

НА ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЮ

Например, когда «нарушение осуществлено впервые». В первом приближении это означает, что в течении предшествующего проступку года водитель не выезжал на полосу встречного движения в нарушение ПДД. Суд может (но не обязан!) учесть это и назначить наказание не в виде лишения «прав», а ограничиться пятитысячным штрафом. Но тут есть нюанс. Перед рассмотрением подобных дел судья получает справку-выписку из полицейских баз данных со «штрафной историей» автомобилиста.

Если он увидит там информацию о том, что гражданин хотя и не выезжал в последнее время на «встречку», но имеет кучу штрафов за другие нарушения, дело имеет все шансы завершиться лишением «прав». То есть все решается, как говорится «с учетом личности обвиняемого». Тем не менее, вероятность отделаться штрафом достаточно велика.