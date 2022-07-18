Каким будет люксовый внедорожник Aurus Komendant за 25 000 000 рублей

Aurus Komendant назван в честь Комендантской башни Московского Кремля и построен на той же платформе, на которой базируются модели Senat и Arsenal. Говорят, что «тележку» изначально настраивали именно под кроссовер, так как этот тип кузова наиболее востребован покупателями.

Дизайн автомобиля уже не секрет. О нем можно судить по изображениям, которые появились в базе Роспатента. Там он фигурирует под внутризаводским индексом ЕМП−4124.

По технической части внедорожник не отличается от седана. Под его капотом работает наддувный V8 объемом 4,4 литра и мощностью 598 л. с. в паре с электромотором и девятиступенчатым «автоматом». Привод — только полный. В салоне тоже практически все идентично. Но об этом было известно еще весной 2019 года, когда первый собранный экземпляр показали главе Минпромторга Денису Мантурову.

А вот габариты интересны. Как следует из ОТТС, длина «Комменданта» составляет 5380 мм. То есть он чуть больше, чем Toyota Land Cruiser 300, и сопоставим с новым Cadillac Escalade. Ширина равна 2004 мм, а высота — 1820 мм. То есть перед нами полноценный полноразмерный кроссовер.

Что касается цены, то как сообщает пресс-служба компании, она определяется в индивидуальном порядке и зависит от количества опций. Если учесть, что при запуске седана Senat он стоил 18 000 000 рублей, то «прайс» на кроссовер может быть в районе 20—25 000 000 рублей.