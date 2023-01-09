УАЗ снова поднял цены на свои автомобили в России

В базовой версии UAZ Patriot теперь стоит от 1 530 000 рублей. То есть прайс вырос на 30 000 целковых. Напомним, что под капотом автомобиля работает двигатель «ЗМЗ Про» экологического класса «Евро−2» в паре с механической коробкой передач. ABS, ESP и подушек безопасности нет.

«Пикап» предлагают только в базовой комплектации за 1 560 000 рублей, а классический Hunter обойдется минимум в 1 380 000 «деревянных». Причем можно выбрать машину с мотором «Евро−0» или «Евро−5». В обоих случаях ценник повысили на 30 000 рублей.

Кроме того, стало известно, что крымское предприятие «Элькафа» этим летом покажет серийную версию УАЗ−452 «Буханка» с электродвигателем. Уже подписано соглашение с заводом, который предоставит необходимую документацию и инженеров.

Ожидается, что у автомобиля будет полностью электрическая трансмиссия и топливный обогреватель салона. Вскоре «Электробуханку» начнут испытывать на горных серпантинах Крыма.